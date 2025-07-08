TCG Büyükada Korveti, İskenderiye Limanı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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TCG Büyükada Korveti, İskenderiye Limanı'nı ziyaret etti

08.07.2025 23:50
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Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Büyükada Korveti, İskenderiye Limanı'nı ziyaret etti.

Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Büyükada Korveti, İskenderiye Limanı'nı ziyaret etti.

Türk gemisi TCG Büyükada, Malezya'ya kadar uzanan 3 aylık uzun yolculuğunun son durağı olarak geldiği İskenderiye Limanı'nda askeri törenle karşılandı.

Limanda, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve Gemi Komutanı Deniz Yarbay Anıl Bilgin tarafından resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona Mısır tarafından Kuzey Donanma Komutanı Samir Nada, İskenderiye Üssü Komutanı Tümamiral Mahmud Abdussettar ve Mısır Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkan Dr. Hazim Ömer'in yanı sıra İskenderiye'deki diğer ülkelerin başkonsoloslukları, Mısır toplumunun ileri gelenleri ve basın mensupları katıldı.

Resepsiyonda konuşan gemi komutanı Bilgin, son bir yılda İskenderiye Limanı'na çok sayıda Türk gemisinin dostluk amacıyla ziyaret düzenlediğine dikkati çekerek, Türkiye'nin Mısır'la savunma sanayi alanında işbirliğini geliştirmeye istekli olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Şen de konuşmasında, gemi komutanını ve seçkin personelini başarılı seferleri dolayısıyla tebrik ederken metan gazından etkilenerek şehit olan 12 Türk askerinden dolayı acılarının taze, içlerinin buruk olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Şen, yerli ve milli imkanlarla imal edilen TCG Büyükada Korveti'nin okyanusları aşarak bu uzun yolculuğunu selametle tamamlayıp yuvası olan Akdeniz'in sakin ve aşina sularına ulaştığını, TCG Büyükada'nın ziyareti dolayısıyla gerçekleşen sıcak karşılama için Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanlığı nezdinde İskenderiye Limanı'na ve resepsiyona katılımda bulunan konuklara teşekkürlerini iletti.

Ziyaret, iki ülkenin savunma sanayisinde işbirliğine dair Türkiye'nin iradesini ortaya koyuyor

Şen, bu ziyaretin bölgesel ve uluslararası barış, güvenlik ve istikrar için Türkiye ile Mısır arasında askeri ve savunma sanayi işbirliğine yönelik Türkiye'nin arzu ve iradesini ortaya koyduğunu kaydetti.

TCG Büyükada gibi Türk dizaynı gemilerin ileride İskenderiye Limanı'nda da iki ülke tarafından birlikte üretilmesi yolundaki temennisini dile getiren Şen, Türkiye'nin bu tür işbirliği projelerine açık olduğunu vurguladı.

İskenderiye'nin Türkiye-Mısır arasındaki derin tarihi bağları ışığında deniz kuvvetleri açısından özel bir yerinin olduğunu belirten Şen, bu bağlamda, Sultan Abdülaziz'in 1863 yılında "Feyzül Cihat" isimli gemiyle Mısır ziyaretini İskenderiye'den başlattığını ve İskenderiye Limanı'nda Hıdiv İsmail tarafından karşılandığını hatırlattı.

Şen, Türkiye'nin en son Deniz Bakanlarından (Bahriye Nazırı) Mahmut Muhtar Paşa'nın da Mısır'da yaşamını sürdürürken İskenderiye'den Napoli'ye gemiyle seyahati sırasında vefat ettiğini ve kendi isteğiyle Kahire'de defnedildiğini hatırlattı.

Büyükelçi Şen, bugün Paşa'nın türbesinin bakımının Büyükelçilik tarafından yapıldığını kaydetti.

Bu ve benzeri birçok ortak tarihe ait anıların hafızalarda yaşadığını belirten Büyükelçi Şen, Türk ve Mısır bahriyesinin gelenek ve disiplin bakımından köklerinin ve değerlerinin ortak olduğuna işaret etti.

Büyükelçi konuşmasının sonunda, Kuzey Irak'ta bir mağarada metan gazından etkilenerek şehit olan 12 Türk askerini de saygıyla andı.

Türkiye'nin yerli imkanlarla ve yerli dizaynla yaptığı ikinci milli korvet olan 99 metre uzunluğundaki, muharebe ile sevk ve idare sistemleri de Türkiye'nin kendi imkanlarıyla ürettiği sistemlerden oluşan gemi, 3 ay boyunca Hint okyanusunda çeşitli limanlara dostluk ziyaretlerinde bulundu.

Malezya'dan dönen ve Süveyş Kanalı'ndan geçen gemi, son durak olarak İskenderiye Limanı'na dostluk ziyareti gerçekleştirdi.

Geminin, Mısır Deniz Kuvvetlerine ait bir gemiyle beraber limanda geçiş eğitimi yapması da planlanıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İskenderiye, Denizcilik, Diplomasi, Büyükada, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TCG Büyükada Korveti, İskenderiye Limanı'nı ziyaret etti - Son Dakika

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