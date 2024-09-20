TCG HIZIRREİS Denizaltısı İlk Seyrini Gerçekleştirdi - Son Dakika
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TCG HIZIRREİS Denizaltısı İlk Seyrini Gerçekleştirdi

TCG HIZIRREİS Denizaltısı İlk Seyrini Gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı, TCG HIZIRREİS denizaltısının ilk seyrini ve dalışını başarıyla yaptığını duyurdu.

20.09.2024 18:17
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG HIZIRREİS denizaltısının 17 Eylül'de ilk seyrini, 18 Eylül'de de ilk dalışını gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen Reis Sınıfı Denizaltı Projesi'nin ikinci denizaltısı TCG HIZIRREİS, 17 Eylül 2024 tarihinde ilk seyrini, 18 Eylül 2024 tarihinde ilk dalışını icra etti. TCG HIZIRREİS denizaltısına icra edeceği harekatlarda emniyetli seyirler ve başarılı görevler dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TCG HIZIRREİS Denizaltısı İlk Seyrini Gerçekleştirdi - Son Dakika

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