TCG Kınalıada, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi limanını ziyaret etti - Son Dakika
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TCG Kınalıada, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi limanını ziyaret etti

TCG Kınalıada, Çin\'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi limanını ziyaret etti

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134. yılı anma etkinliklerine katılmak üzere Japonya seyrine devam eden TCG Kınalıada Korveti, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi limanını ziyaret etti.

31.05.2024 22:16
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Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134. yılı anma etkinliklerine katılmak üzere Japonya seyrine devam eden TCG Kınalıada Korveti, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi limanını ziyaret etti.

Türkiye'nin Hong Kong Başkonsolosluğundan yapılan açıklamaya göre, Hong Kong'a yerel saatle 30 Mayıs sabahı varan TCG Kınalıada, Kai Tak Limanı'nda Türkiye'nin Hong Kong Başkonsolosu Kerim Sercan Evcin ve Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Kaan Gülerce ile Hong Konglu yetkililer tarafından karşılandı.

Karşılamada konuşan Başkonsolos Evcin, MİLGEM projesinin dördüncü gemisi olarak tamamen Türk mühendisler tarafından tasarlanan ve milli imkanlarla inşa edilen TCG Kınalıada'yı, Hong Kong'da karşılamanın büyük bir gurur vesilesi olduğunu belirtti.

Evcin, Kınalıada'nın Hong Kong ziyaretinin, Türkiye'nin kuruluşunun 100. yılının kutlandığı 29 Ekim ile Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yıl dönümünün kutlanacağı 1 Ekim tarihleri arasında icra edilmesinin de ayrıca anlamlı olduğunu kaydetti.

TCG Kınalıada'da resepsiyon

Ayrıca Başkonsolos Evcin ile TCG Kınalıada Komutanı Albay Serkan Doğan'ın ev sahipliğinde korvette resepsiyon verildi.

Hong Kong Hükümeti Baş Sekreter Yardımcısı Cheuk Wing-hing ve Çin Dışişleri Bakanlığı Hong Kong Komiseri Cui Ciençun'un onur konuğu olarak katıldığı resepsiyonda, Başkonsolos Evcin, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'nın mesajını okudu.

Büyükelçi Musa, mesajında, Kınalıada'nın ziyaretinin, Türkiye ile Çin arasındaki güçlü dostluğu bir kez daha gösterdiğine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in gösterdiği stratejik liderlik çerçevesinde, iki ülke ilişkilerinin son yıllarda hızla arttığına işaret etti.

10 yaşındaki Angelo, Kınalıada'nın resmini hediye etti

Türkiye'de yapılan uluslararası nitelikteki resim yarışmalarında dereceye girerek ödüller alan 10 yaşındaki Angelo Chan, Gemi Komutanı Albay Doğan'a, F-514 borda numaralı TCG Kınalıada Korveti'nin kendi yaptığı resmini hediye etti.

TCG Kınalıada Korveti, bir sonraki liman ziyaretini yapacağı Güney Kore'nin Busan şehrine doğru yerel saatle 1 Haziran sabahı Hong Kong'dan ayrıldı.

Başkonsolos Evcin, TCG Kınalıada Komutanı ile 141 personeli, "Denizleriniz sakin, pruvanız neta, yolunuz ve bahtınız açık olsun." diyerek uğurladı.

Kaynak: AA

Hong Kong, Japonya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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