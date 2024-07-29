TCG Kınalıada Korveti Abu Dabi'yi Ziyaret Etti

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Türkiye- Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yılı ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134. yılı dolayısıyla Tokyo'daki anma etkinliklerinde yer alan TCG Kınalıada korveti, dönüş yolculuğunda 26-28 Temmuz'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'yi ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, TCG Kınalıada korveti, limanda Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, Birleşik Arap Emirlikleri Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğamiral Abdullah Garaj Al Mehairbi ve Abu Dabi Askeri Ataşesi Albay Gürsu Aytekin tarafından karşılandı.

Personel, BAE Genelkurmay Başkanı Korgeneral Issa Sait Mohammed Al Mazrouei'ye makamında ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette BAE Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Saeed Bin Hamdan Bin Mohammed Al Nahyan da hazır bulundu.

Gemi, 27 Temmuz'da halkın ziyaretine açıldı.

Abu Dabi Büyükelçisi Tunçer ve Donanma Komutanı Koramiral Yıldız'ın ev sahipliğinde verilen resepsiyona BAE Dışişleri Bakanlığı Güvenlik ve Askeri İlişkiler Bakan Yardımcısı Salem Bin Gafan Al Jabari, BAE Genelkurmay Müşterek Yeteneklerden Sorumlu Yardımcısı Tümgeneral Ishaq Saleh Mohammed Al Balushchi, yabancı ülkelerin diplomatik temsilcileri, BAE Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli personel ile BAE'deki Türk temsilcilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Ziyaret sonrası BAE Deniz Kuvvetlerine ait UAENS AL DHAFRA korveti ile geçiş eğitimleri icra edildi.