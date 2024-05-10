TCG Kınalıada Korveti Bangladeş Chittagong Limanı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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TCG Kınalıada Korveti Bangladeş Chittagong Limanı'nı ziyaret etti

TCG Kınalıada Korveti Bangladeş Chittagong Limanı\'nı ziyaret etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Japonya seyrine devam eden TCG Kınalıada Korveti'nin Bangladeş'in Chittagong Limanı'nı ziyaret ettiğini bildirdi. Ziyaret sırasında Bangladeş Deniz Kuvvetleri tarafından çimariva töreni düzenlendi ve TCG Kınalıada personeli bölgedeki komutanlıkları ziyaret etti. Ayrıca, Türkiye'nin Dakka Büyükelçisi ve Kınalıada Korveti Komutanı'nın ev sahipliğinde bir resepsiyon düzenlendi ve birçok önemli isim katıldı.

10.05.2024 15:49
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Japonya seyrine devam eden TCG Kınalıada Korveti'nin Bangladeş'in Chittagong Limanı'nı ziyareti ettiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Japonya seyrine devam eden TCG Kınalıada Korveti'nin, 7-9 Mayıs tarihlerinde Chittagong Limanı'nı ziyaret ettiği, burada Bangladeş Deniz Kuvvetleri tarafından çimariva töreniyle karşılandığı belirtildi.

Paylaşımda, TCG Kınalıada personelinin, bölgedeki komutanlıklar ile Chittagong Liman İdaresi Başkanı'na ve Chittagong Savaş Mezarlığı'na ziyaret gerçekleştirdiği kaydedildi.

Chattogram Deniz Saha Komutanı'nın ev sahipliğinde resepsiyon verildiği belirtilen paylaşımda, TCG Kınalıada'nın Bangladeş Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan birçok kişi tarafından ziyaret edildiği ifade edildi.

TCG Kınalıada'da, Türkiye'nin Dakka Büyükelçisi ve Kınalıada Korveti Komutanı'nın ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, resepsiyona, Chittagong Deniz Saha Komutanı, Bangladeş Donanma Komutanı, Bangladeş Fahri Başkonsolosu, Bangladeş Deniz Hava Komutanı, Bangladeş Deniz Harp Okulu Komutanı, Bangladeş Deniz Hava Komutanı, askeri ve mülki erkan, TİKA personeli, Türk milli savunma sanayisi temsilcileri ile birçok gemi komutanı ve subayın katıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TCG Kınalıada Korveti Bangladeş Chittagong Limanı'nı ziyaret etti - Son Dakika

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