TCG Nusret Müze Gemisi 23 Nisan'da İzmirlilerin Ziyaretine Açıldı - Son Dakika
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TCG Nusret Müze Gemisi 23 Nisan'da İzmirlilerin Ziyaretine Açıldı

TCG Nusret Müze Gemisi 23 Nisan\'da İzmirlilerin Ziyaretine Açıldı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Çanakkale Deniz Savaşı'nın kahramanı Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak amacıyla inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İzmir Konak Pier İskelesi'ne demirledi. Müze gemi, vatandaşlar tarafından ziyaret edildi ve gemideki görevli askerler tarafından bilgilendirme yapıldı. Ayrıca geminin önünde Güney Deniz Saha Komutanlığı bandosu tarafından bir konser verildi. Müze gemisi, 26 Nisan'da Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de ziyarete açılacak.

23.04.2024 16:33
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Dünyada ilk ve tek yüzer müze gemi olarak hizmet veren ve aslına uygun olarak tasarlanan TCG Nusret Müze Gemisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İzmirlilerin ziyaretine açıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Çanakkale Deniz Savaşı'nın önemli unsurlarından olan kahraman Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak amacıyla asıl gemi planına uygun olarak 2011 yılında inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi, 23 Nisan dolayısıyla İzmir Konak Pier İskelesi'ne demirledi.

Müze gemiyi çok sayıda vatandaş ziyaret etti, ailelere gemideki görevli askerler bilgilendirmede bulundu.

Ayrıca geminin önünde Güney Deniz Saha Komutanlığı bandosu tarafından bir de konser verildi.

TCG Nusret Müze Gemisi'nin yarın denize açılacağı 26 Nisan'da Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ziyarete açılacağı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TCG Nusret Müze Gemisi 23 Nisan'da İzmirlilerin Ziyaretine Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TCG Nusret Müze Gemisi 23 Nisan'da İzmirlilerin Ziyaretine Açıldı - Son Dakika
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