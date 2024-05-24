TCG Nusret Müze Gemisi Anamur'da ziyarete açıldı - Son Dakika
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TCG Nusret Müze Gemisi Anamur'da ziyarete açıldı

TCG Nusret Müze Gemisi Anamur\'da ziyarete açıldı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2011 yılında inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi, Mersin'in Anamur ilçesinde vatandaşların ziyaretine açıldı. Dünyanın ilk ve tek yüzer müze gemisi olan TCG Nusret'e savaş gemisi TCG Karpaz da eşlik etti. Vatandaşlar, gemide görevlilerden bilgi alarak fotoğraf çektirdi.

24.05.2024 15:17
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TCG Nusret Müze Gemisi, Mersin'in Anamur ilçesinde vatandaşların ziyaretine açıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak için 2011'de aslına uygun yapılan TCG Nusret Gemisi, Anamur İskelesi'ne yanaştı.

Buraya demirleyen gemi, vatandaşların ziyaretine açıldı.

Dünyanın ilk ve tek yüzer müze gemisi hakkında görevlilerden bilgi alan vatandaşlar, gemide fotoğraf çekildi.

TCG Nusret Müze Gemisi'ne savaş gemisi TCG Karpaz da eşlik etti.

Kaynak: AA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Mersin, Anamur, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TCG Nusret Müze Gemisi Anamur'da ziyarete açıldı - Son Dakika

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