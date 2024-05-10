TCG Nusret Müze Gemisi, KKTC'de ziyarete açıldı - Son Dakika
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TCG Nusret Müze Gemisi, KKTC'de ziyarete açıldı

TCG Nusret Müze Gemisi, KKTC\'de ziyarete açıldı

TCG Nusret Müze Gemisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ziyarete açıldı. Girne Limanı'na demirleyen gemi, ziyaretçilere Çanakkale Deniz Muhabereleri ve geminin yapım süreci hakkında bilgi veriyor. Geminin içindeki minyatür ve belgeseller, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Müze gemiyi gezenler, tarih dolu anlar yaşıyor ve bando gösterisi izliyor. Ziyaretçiler arasında bulunan ilkokul öğrencisi Ayaz Zebzeci, gezinin eğlenceli geçtiğini belirtirken, emekli asker Yenal Orak ise tarihe tanıklık etmenin mutluluğunu ifade ediyor.

10.05.2024 22:17
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TCG Nusret Müze Gemisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ziyarete açıldı.

Girne Limanı'na demirleyen TCG Nusret Müze Gemisi'ni gezen ziyaretçilere Çanakkale Deniz Muhabereleri, geminin aslına uygun yapım süreci ve o dönem oynadığı rol hakkında bilgi verildi.

Geminin içindeki, Çanakkale Savaşı'nı anlatan minyatür ve televizyondan gösterilen kısa belgeseller, ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Ziyaretçilerine tarih dolu anlar yaşatan müze geminin önünde bando gösterisi de icra edildi.

Gemiyi gezen ilkokul öğrencisi Ayaz Zebzeci, Nusret Mayın Gemisi'nin tarihini anlatarak ziyaretinin eğlenceli geçtiğini söyledi.

Oğlunu gemiyi gezdirmek için getirdiklerini ifade eden baba Ali Zebzeci ise geminin KKTC'ye gelmesinin kendileri için şans olduğunu vurgulayarak, "Tarihi rol oynayan bir geminin müze halini ziyaret ettiğimiz için çok mutluyuz." dedi.

Anne Gücem Zebzeci de oğlu Ayaz'ın tarih merakı nedeniyle gemiyi göstermeye geldiklerini, TCG Nusret Müze Gemisi'ni tarihi canlı şekilde görmek için ziyaret ettiklerini aktardı. Zebzeci, bu imkanı sağlayan yetkililere de teşekkür etti.

Gemiyi ziyaret eden emekli asker Yenal Orak ise eski Türk tarihini yansıtan bir gemiyi ziyaret etmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Bu ziyaretle tarihe tanıklık ettik. Tarih gözümüzde canlandı." diye konuştu.

TCG Nusret Müze Gemisi, Çanakkale Deniz Savaşı'nın önemli unsurlarından Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak adına 2011'de aslına uygun tasarlanarak hizmete girdi.

Kaynak: AA

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