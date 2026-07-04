TCG Oruçreis New York'ta - Son Dakika
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TCG Oruçreis New York'ta

TCG Oruçreis New York\'ta
04.07.2026 03:22
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TCG Oruçreis, ABD'nin 250. yılı kutlamaları için New York Limanı'na demir attı.

Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Oruçreis, ABD'nin 250. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında düzenlenecek törene katılmak için New York Limanı'na demir attı.

TCG Oruçreis, New York'ta 5 Temmuz'da düzenlenecek "International Naval Review ve Parade of Sail" etkinliklerine katılmak üzere ABD'ye geldi.

ABD'nin 250. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında New York Limanı'na demir atan TCG Oruçreis, dünyanın farklı ülkelerinden gelen savaş gemileriyle birlikte Hudson Nehri'nde düzenlenecek deniz geçit törenine katılacak.

Kaynak: AA

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