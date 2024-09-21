TCG Sancaktar\'da Savunma Sanayi Sergisi

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TCG SANCAKTAR'DA SAVUNMA SANAYİ SERGİSİ

Türkiye'nin ev sahipliğinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli önlerinde icra edilecek NUSRET-2024 Davet Tatbikatı kapsamında İzmir Alsancak Limanı'na demirleyen TCG Sancaktar'da savunma sanayii firmalarının mayın harbi silah, sistemleri sergisi, sunum ve fiili gösterimleri yapıldı. 10 firmanın katıldığı sergide gemi prototipleri, otonom su altı aracı, insansız deniz aracı gibi su altı savunma araçları tanıtıldı.

'SU ALTI PLANÖRÜNÜN, SU ALTI SINIR GÜVENLİĞİNDE KULLANILMASI PLANLANIYOR'

Sergiye katılan Sonitus Firması Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Ayberk Aybek, "Firmamız 2016 yılından itibaren faaliyetlerini sürdürmekte, deniz kuvvetlerimizin su üstü ve su altı platformlarında sistem tedarikçisidir. Tatbikat sergi alanına 2 adet su altı otonom cihazımızla geldik. Bir tanesi su altı planörü, suyun altında 6 saat kalabilme ve bin metre deniz derinliğine inebilme kabiliyetine sahip. Su altı sınır güvenliği ve su altı savunmalarında kullanılması planlanıyor. Yurt dışı ve yurt içinde talep görmektedir. Diğer bir aracımız belirli bir rotada gitme kabiliyeti ve boru hatları gibi önemli alanlarda güvenliği sağlayabilme ve su altında boru hattı gibi önemli konularda anomalileri tespit etmek için kullanılan bir cihaz" dedi.

UZAKTAN KUMANDALI SU ALTI ARACI TANITILDI

Firma olarak uzaktan kumandalı insansız su altı araçları yaptıklarını belirten Hoytek Firması Genel Müdürü Bertan Tezcan da sergiye getirdikleri aracın su altında 300 metreye kadar inebildiğini, arama kurtarma, petrol ve gaz aramada kullanılabildiğini söyledi. Tezcan, "Aracımız ile 300 metre arama kurtarma yapılıyor veya bu faaliyet kapsamında mayın teşhis, tespit ve avlama için kullanılabiliyor" dedi. Cihazın uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) olarak adlandırıldığını ifade eden Tezcan, "Sarı kısmı denize batıyor, kontrol kısmının üzerinde kamera var. Karadan veya platformdan kullanılıyor. ROV suya girdikçe kameradan yön verilerek kullanılabiliyor. Değişik sektörlere son 5 yılda 30'un üzerinde teslimatımız oldu" diye konuştu.

Seza Nur ALPDÜNDAR/İZMİR,