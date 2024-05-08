TCMB, 2024-II Enflasyon Raporunu Açıklayacak

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(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 2. Enflasyon Raporu'nu yarın Ankara'da açıklayacak. Buna göre üç yıllık enflasyon tahminleri de belli olacak.

Merkez Bankası'ndan yapılan duyuruya göre; Başkan Fatih Karahan yarın Enflasyon Raporu 2024-II'nin tanıtımı amacıyla saat 10.30'da TCMB İdare Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Toplantı, bankanın X ve Youtube hesaplarından da canlı yayınlanacak.

TCMB, yılın ilk enflasyon raporuna göre; yıl sonu enflasyon tahminlerini değiştirmemişti. Buna göre; 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 36, 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 14 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 9 olmuştu.