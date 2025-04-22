TCSG-87 Gemisi Ziyarete Açılıyor

Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı gemisi TCSG-87, ziyarete açılacak.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Açıklamada, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına ait TCSG-87 gemisinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında vatandaşların ziyaretine açılacağı belirtildi.

Atakum ilçesindeki Çobanlı İskelesi'ne demirleyen TCSG-87 gemisinin ziyarete açık kısmı vatandaşlar tarafından gezilebilecek.

Ziyaret sırasında TCSG-87 Komutanlığında görevli personel, vatandaşlara gemi hakkında bilgi verecek.