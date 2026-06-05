TDED Haziran Buluşmaları Başlıyor

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED), geleneksel "Cumartesi Buluşmaları" programında haziran ayında ağırlayacağı konuşmacılarla sezonu kapatacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, program kapsamında gazeteci yazar ve jeopolitik analist Güngör Yavuzarslan, hukukçu yazar Fikri Akyüz, tarihçi ve akademisyen Ahmet Anapalı ile hukukçu ve iletişimci avukat Zeki Arıtürk, çeşitli başlıklarda katılımcılarla bir araya gelecek.

Haziran ayının ilk konuğu olacak Güngör Yavuzarslan "Orta Doğu ve Küresel Kırılganlıklar" başlıklı konuşmasında bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirecek.

Program, yarın saat 14.00'te Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Merkezi'ndeki Ahmed Yesevi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Etkinlikler kapsamında 13 Haziran'da Fikri Akyüz "Kelimelerin Mazisi ve Bugünü", 20 Haziran'da Ahmet Anapalı "Yüzyılda Bize Neler Oldu", 27 Haziran'da Zeki Arıtürk "Türkiye Yüzyılında Dijitalleşme" başlıklı konuşma yapacak.