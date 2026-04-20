TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Samsun'da konuştu Açıklaması

20.04.2026 21:55
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, " Türkiye'nin amacı da Türk dünyasında, Türk Devletleri Teşkilatında refahın daha da artırılması, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması, seyahatlerin kolaylaştırılması ve böylece kalkınmanın refahının yine Türk dünyası içinde kalmasıdır." dedi.

Yıldırım, Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Samsun'da şehircilik ile Türk dünyasını, Türk dünyasının hayallerini ve geleceğini konuştuklarını söyledi.

Dünyanın içinden geçtiği sürecin riskler barındırdığını belirten Yıldırım, "Bugün bölgemizin ve dünyamızın içinde olduğu durum... Bir çıkmaza doğru sürükleniyoruz. Son olarak şu İran'da yaşananlara bakalım. Bunun dünyanın barışına, refahına, bölgenin huzuruna katacağı hiçbir şey yok. Tamamen asimetrik bir savaş. Hiçbir hukuka uymayan, maalesef İsrail terör devletinin işgalci yancılığı ile gerçekleştirilen bir savaş. Bunun bedelini çocuklar, masum günahsız insanlar, dünya topyekun olarak ödüyor." diye konuştu.

Gelir dağılımındaki dengesizliğin çatışmaları derinleştirdiğini dile getiren Yıldırım, "Dünya küçülüyor. Fizik olarak değil, ekonomik olarak dünya küçülüyor. Yani fakirleşiyor. Fakirleşme neyi getiriyor? Bölgesel sorunları daha da derinleştiriyor. Bir tarafta hiçbir şeyi olmayan milyonlar var. Bir tarafta da dünyanın servetini elinde tutan bir avuç insan var. Bu dünyaya barış getirmez, bölgeye barış getirmez. Karışıklıkları, iç savaşları da önlemez." şeklinde konuştu.

İstikrarsızlıklara rağmen Türkiye'nin güçlü bir duruş sergilediğine dikkati çeken Yıldırım, "Türkiye son 25 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgedeki istikrarsızlıklara rağmen dimdik ayaktadır. Bu yeni yüzyıl Türklerin yüzyılı olacak. Bunda hiçbir tereddüdümüz yok. Çünkü tarih tekerrürden ibarettir. Bizim topraklarımız hem medeniyetin buluştuğu hem farklı inançların, kültürlerin birleştiği bir coğrafyadır. Bu coğrafyada Türkiye'nin dimdik ayakta durması bir keyfiyet değil bir mecburiyettir." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Türkiye'nin yalnızca Türkiye'den ibaret olmadığını, dünyadaki mazlum ve mağdurların sorumluluğunun da Türkiye'de olduğunu vurguladı.

Türkiye'de birlik ve beraberliğin bozulması, insanların birbirine düşürülmesi için çok uğraşıldığını, Türkiye'nin 40 yıl terörle mücadele ettiğini belirten Yıldırım, bu mücadelede 40 bin insanın kaybedildiğini ve 2 trilyon dolar kaynağın harcandığını anlattı.

Terör destekçilerinin Türkiye'yi dize getiremeyeceklerini anladıklarını vurgulayan Yıldırım, "Terörsüz Türkiye süreci başladı. Yani 21. yüzyıl terörsüz Türkiye yüzyılının başlangıcıdır. Aynı zamanda bu yüzyıl Türklerin de yüzyılı olacaktır. Buna adım kadar inanıyorum." dedi.

Herkesin gözü kulağı Türkiye'de

Türk dünyasının geniş coğrafyasına ve artan etkisine dikkati çeken Yıldırım, şunları söyledi:

"Türkistan coğrafyasında, Kafkasya'da, Balkanlar'da yani Adriyatik'ten Baykal'a 8 bin kilometrelik bu coğrafyada herkesin gözü kulağı Türkiye'de. Bu gurur verici bir şey ama bir o kadar da sorumluluk yükleyen bir iştir. Bütün çalkantılı süreçlerde ayakta kalmak ve bu sorunların, anlaşmazlıkların, savaşların bir parçası olmamak dirayet gerektirir, irade gerektirir ve liderlik gerektirir. Lider de Recep Tayyip Erdoğan'dır."

Türk dünyasının ekonomik potansiyeline değinen Yıldırım, ülkeler arası ticaretin artırılması gerektiğini vurguladı.

Yıldırım, yeni yüzyılda sadece Türkiye'nin değil tüm Türk dünyasının önünün açık olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türk dünyasının toplam nüfusu 175 milyon. Bunlar bağımsız devlet olarak diğer ülkelerde yaşayanları da kattığınızda 300 milyondan bahsediyoruz. Bu 300 milyonun gücü acaba sahaya yansıyor mu? Ne yazık ki buna evet diyemiyoruz, daha yolun başındayız. Bu ülkelerin toplam dış ticareti 1,1 trilyon dolar ama bu ticaretin sadece 60 milyar dolarını kendi aralarında yapıyorlar. Yani yüzde 6'dan biraz fazla. Geri kalanını üçüncü ülkelerle yapıyorlar. Kendi Türk devletleri birbirini kalkındırması, zenginleştirmesi gerekirken Türk devletleri dışındaki ülkeler bu zenginlikten daha fazla pay alıyorlar. İşte Türkiye'nin amacı da Türk dünyasında, Türk Devletleri Teşkilatında refahın daha da artırılması, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması, seyahatlerin kolaylaştırılması ve böylece kalkınmanın refahının yine Türk dünyası içinde kalmasıdır. Hedefimiz budur. Bu amaçla çalışıyoruz. Biraz ağır gidiyor ama üçüncü ve dördüncü kuşak daha fazla sorumluluk almaya başladı ve süreç daha da hızlanmaya başladı."

Türk coğrafyasının her şeye sahip olduğuna işaret eden Yıldırım, "Bütün dünyanın ihtiyacını onlarca yıl karşılayacak doğal gaz kaynakları, hidrokarbonlar, nadir elementler, tarım ürünleri, aklınıza ne gelirse her şey var. Bu mukayeseli bir üstünlüktür. Türk Devletleri Teşkilatının güçlenmesi demek Türkiye'nin, Azerbaycan'ın, Kazakistan'ın, Özbekistan'ın, Kırgızistan'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Macaristan'ın dünya olaylarında bölgesel konularda daha etkin olması, daha fazla söz sahibi olması anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türk devletleri arasındaki işbirliğinin artırılmasının önemine değinen Yıldırım, "Türk devletlerinin amacı kimseyi korkutmak değildir ama kimseden de korkmadığını göstermektir." şeklinde konuştu.

Programa, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal, AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Ersan Aksu, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Hepsi İstanbul’da ele geçirildi Resmen cephanelik Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Resmen cephanelik
İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı O kadın ilk kez konuştu İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu
Tamil Nadu’da Havai Fişek Fabrikasında Patlama Tamil Nadu'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama
Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi
Bulgaristan’da sandıktan ezici zafer çıktı En çok Putin sevinecek Bulgaristan'da sandıktan ezici zafer çıktı! En çok Putin sevinecek
Aydın’da taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi, hayatını kaybetti Aydın'da taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi, hayatını kaybetti
Belediye garajında husumetlisi tarafından öldürüldü Belediye garajında husumetlisi tarafından öldürüldü
Katliam sonrası gündeme gelmişti Okul yönetiminin görevden alınma nedeni belli oldu Katliam sonrası gündeme gelmişti! Okul yönetiminin görevden alınma nedeni belli oldu
ABD İran gemisini vurdu, petrol fiyatları fırladı ABD İran gemisini vurdu, petrol fiyatları fırladı
TikTok canlı yayınında bir kişiyi bıçakladı, izleyicileri hediye göndermeye devam etti TikTok canlı yayınında bir kişiyi bıçakladı, izleyicileri hediye göndermeye devam etti

21:30
Trump: İran’la bir anlaşma olana kadar Hürmüz’de ablukayı kaldırmayacağız
Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız
21:25
Neymar’ın yüzü gülmüyor Efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı
Neymar'ın yüzü gülmüyor! Efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı
21:04
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
20:55
Ahmed Şara’dan basketbol kariyeri hakkında itiraf
Ahmed Şara'dan basketbol kariyeri hakkında itiraf
20:32
Onur Air resmen iflas etti
Onur Air resmen iflas etti
20:10
Lebron James’i karşısında gören Alperen Şengün’ün yaptığı hareket büyük beğeni topladı
Lebron James'i karşısında gören Alperen Şengün'ün yaptığı hareket büyük beğeni topladı
20:03
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz
19:25
Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu’ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız
Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu'ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız
19:17
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama İşte atılacak yeni adımlar
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! İşte atılacak yeni adımlar
19:14
Haaland’ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor
Haaland'ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor
18:32
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
