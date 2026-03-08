TDT Dışişleri Bakanları'ndan Orta Doğu'ya Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TDT Dışişleri Bakanları'ndan Orta Doğu'ya Kınama

08.03.2026 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TDT Dışişleri Bakanları, Orta Doğu'daki şiddeti kınayarak barışçıl çözümler çağrısında bulundu.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi, Orta Doğu'daki son gelişmelere ilişkin yayımladığı ortak bildiride, "Bakanlar, Orta Doğu genelinde son dönemde şiddetin tırmanmasından ve bunun yıkıcı sonuçlarından derin endişe duyduklarını ifade etmişlerdir. Masum insanların hayatını tehlikeye atan ve bölgesel istikrarı zayıflatan tüm eylemleri kınamışlardır." ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı, TDT Dışişleri Bakanları Konseyinin Orta Doğu'daki son gelişmelere ilişkin yayımladığı ortak bildiriyi paylaştı.

Bildiriye göre, TDT üye devletlerinin Dışişleri Bakanları Konseyi 7 Mart'ta İstanbul'da toplanarak bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında kapsamlı istişarelerde bulundu.

Bu minvalde, çevre bölgelerde devam eden silahlı çatışmalar ve son dönemde tırmanan düşmanlıkların yol açtığı insani acılar, can kayıpları ve büyük ölçekli insani sorunları ele alan bakanlar, Orta Doğu genelinde son dönemde şiddetin tırmanmasından ve bunun yıkıcı sonuçlarından derin endişe duyduklarını ifade ederek, masum insanların hayatını tehlikeye atan ve bölgesel istikrarı zayıflatan tüm eylemleri kınadı.

TDT üye devletlerinin güvenliğine yönelik her türlü tehdidin tüm teşkilatı ilgilendiren mesele olduğunu vurgulayan bakanlar, güç kullanımının kabul edilemez olduğunu, egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkeleri gibi evrensel prensiplere riayet edilmesi gerektiğini belirtti.

Bakanlar, İran topraklarından gerçekleştirilen ve Türkiye ile Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni hedef alan, sivil tesisleri de içeren saldırıları şiddetle kınadı.

Bölgesel durumu daha da kötüleştiren ve gerilim coğrafyasının genişleme riskini artıran bu tür sorumsuz eylemlerin tekrar edilmemesi çağrısında bulunan bakanlar, bu doğrultuda Türkiye ile Azerbaycan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine güçlü desteklerini ifade etti.

Bakanlar ayrıca, her iki ülkenin halkı ve hükümetiyle tam dayanışma içinde olduklarını yeniden teyit ederken, Orta Doğu'da istikrarın tüm bölgenin ve halklarının refah ve esenliği için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Anlaşmazlıklar uluslararası hukuk ilkeleri doğrultusunda çözülmeli

Anlaşmazlıkların uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ilkeleri doğrultusunda diyalog yoluyla ve barışçıl yöntemlerle çözülmesi gerektiğine işaret eden bakanlar, diplomasi ve yapıcı diyaloğun gerilimin derhal düşürülmesi, çatışmaların sona erdirilmesi ve barışçıl çözüm sağlanması için tek uygulanabilir yol olduğunun altını çizdi.

Bakanlar, tüm taraflara azami itidal gösterme, müzakere masasına geri dönme ve anlaşmazlıkları barışçıl diplomatik yollarla çözmeyi amaçlayan iyi niyetli görüşmelere katılmaları çağrısı yaptı.

Çatışmaların devamının bölgesel barış ve güvenlik için doğrudan tehdit oluşturduğuna dikkati çeken bakanlar, krizin küresel boyutlarına da atıfta bulundu.

Bakanlar, stratejik açıdan son derece önemli bölgede uzun süreli istikrarsızlığın, küresel enerji piyasaları, ticaret yolları, gıda güvenliği ve göç üzerinde ciddi riskler doğurabileceğini ve bunun bölge dışındaki ülkeleri de etkileyebileceğini kaydetti.

Bakanlar ayrıca, ilgili BM kararları doğrultusunda iki devletli çözüm temelinde Filistin meselesine adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüm bulunmasına yönelik taahhütlerini tekrarladı.

Bu doğrultuda uluslararası platformlarda işbirliği yürütme ve özellikle Gazze'de olmak üzere Filistin halkının karşı karşıya olduğu insani acıların giderilmesine katkı sağlamadaki kararlılıklarını ifade eden bakanlar, BM şartının amaç ve ilkelerine ve uluslararası hukuka olan sarsılmaz bağlılıklarını yineledi.

Bakanlar, TDT'nin, bölgede barış ve istikrarın yeniden tesisine yönelik tüm samimi uluslararası çabaları desteklemeye hazır olduğu mesajını verdi.

Konuyu gündemde tutma ve ortak endişe konusu olan diğer ilgili başlıklar hakkında TDT çerçevesinde yakın koordinasyonu sürdürme konusunda mutabık kalan bakanlar, barış, diyalog ve istikrarın yanında kararlılıkla durulduğunu teyit etti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDT Dışişleri Bakanları'ndan Orta Doğu'ya Kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak
İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu
Çinli profesörden bomba yorum: Trump’ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak

11:54
Putin’den ABD’nin önünde diz çöken Modi’ye tarihi ders
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
11:32
İsrail’den İran’ı tedirgin edecek tehdit: Toplanacakları şehre kadar biliyorlar
İsrail'den İran'ı tedirgin edecek tehdit: Toplanacakları şehre kadar biliyorlar
11:12
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor
11:11
Saldırılar sabahı Tahran Petrol resmen yağmur olup yağdı
Saldırılar sabahı Tahran! Petrol resmen yağmur olup yağdı
10:57
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre’nin kaşesi
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
10:47
Trump’ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir Hedefte Harg Adası var
Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var
10:30
Orta Doğu’daki savaş tarlayı vurdu Küresel gıda krizi kapıda
Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda
10:00
Savaş devam ederken İran’dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...
Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 12:48:57. #7.13#
SON DAKİKA: TDT Dışişleri Bakanları'ndan Orta Doğu'ya Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.