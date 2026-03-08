TDT Dışişleri Bakanları'ndan Orta Doğu'ya Kınama

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi, Orta Doğu'daki son gelişmelere ilişkin yayımladığı ortak bildiride, "Bakanlar, Orta Doğu genelinde son dönemde şiddetin tırmanmasından ve bunun yıkıcı sonuçlarından derin endişe duyduklarını ifade etmişlerdir. Masum insanların hayatını tehlikeye atan ve bölgesel istikrarı zayıflatan tüm eylemleri kınamışlardır." ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı, TDT Dışişleri Bakanları Konseyinin Orta Doğu'daki son gelişmelere ilişkin yayımladığı ortak bildiriyi paylaştı.

Bildiriye göre, TDT üye devletlerinin Dışişleri Bakanları Konseyi 7 Mart'ta İstanbul'da toplanarak bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında kapsamlı istişarelerde bulundu.

Bu minvalde, çevre bölgelerde devam eden silahlı çatışmalar ve son dönemde tırmanan düşmanlıkların yol açtığı insani acılar, can kayıpları ve büyük ölçekli insani sorunları ele alan bakanlar, Orta Doğu genelinde son dönemde şiddetin tırmanmasından ve bunun yıkıcı sonuçlarından derin endişe duyduklarını ifade ederek, masum insanların hayatını tehlikeye atan ve bölgesel istikrarı zayıflatan tüm eylemleri kınadı.

TDT üye devletlerinin güvenliğine yönelik her türlü tehdidin tüm teşkilatı ilgilendiren mesele olduğunu vurgulayan bakanlar, güç kullanımının kabul edilemez olduğunu, egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkeleri gibi evrensel prensiplere riayet edilmesi gerektiğini belirtti.

Bakanlar, İran topraklarından gerçekleştirilen ve Türkiye ile Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni hedef alan, sivil tesisleri de içeren saldırıları şiddetle kınadı.

Bölgesel durumu daha da kötüleştiren ve gerilim coğrafyasının genişleme riskini artıran bu tür sorumsuz eylemlerin tekrar edilmemesi çağrısında bulunan bakanlar, bu doğrultuda Türkiye ile Azerbaycan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine güçlü desteklerini ifade etti.

Bakanlar ayrıca, her iki ülkenin halkı ve hükümetiyle tam dayanışma içinde olduklarını yeniden teyit ederken, Orta Doğu'da istikrarın tüm bölgenin ve halklarının refah ve esenliği için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Anlaşmazlıklar uluslararası hukuk ilkeleri doğrultusunda çözülmeli

Anlaşmazlıkların uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ilkeleri doğrultusunda diyalog yoluyla ve barışçıl yöntemlerle çözülmesi gerektiğine işaret eden bakanlar, diplomasi ve yapıcı diyaloğun gerilimin derhal düşürülmesi, çatışmaların sona erdirilmesi ve barışçıl çözüm sağlanması için tek uygulanabilir yol olduğunun altını çizdi.

Bakanlar, tüm taraflara azami itidal gösterme, müzakere masasına geri dönme ve anlaşmazlıkları barışçıl diplomatik yollarla çözmeyi amaçlayan iyi niyetli görüşmelere katılmaları çağrısı yaptı.

Çatışmaların devamının bölgesel barış ve güvenlik için doğrudan tehdit oluşturduğuna dikkati çeken bakanlar, krizin küresel boyutlarına da atıfta bulundu.

Bakanlar, stratejik açıdan son derece önemli bölgede uzun süreli istikrarsızlığın, küresel enerji piyasaları, ticaret yolları, gıda güvenliği ve göç üzerinde ciddi riskler doğurabileceğini ve bunun bölge dışındaki ülkeleri de etkileyebileceğini kaydetti.

Bakanlar ayrıca, ilgili BM kararları doğrultusunda iki devletli çözüm temelinde Filistin meselesine adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüm bulunmasına yönelik taahhütlerini tekrarladı.

Bu doğrultuda uluslararası platformlarda işbirliği yürütme ve özellikle Gazze'de olmak üzere Filistin halkının karşı karşıya olduğu insani acıların giderilmesine katkı sağlamadaki kararlılıklarını ifade eden bakanlar, BM şartının amaç ve ilkelerine ve uluslararası hukuka olan sarsılmaz bağlılıklarını yineledi.

Bakanlar, TDT'nin, bölgede barış ve istikrarın yeniden tesisine yönelik tüm samimi uluslararası çabaları desteklemeye hazır olduğu mesajını verdi.

Konuyu gündemde tutma ve ortak endişe konusu olan diğer ilgili başlıklar hakkında TDT çerçevesinde yakın koordinasyonu sürdürme konusunda mutabık kalan bakanlar, barış, diyalog ve istikrarın yanında kararlılıkla durulduğunu teyit etti.