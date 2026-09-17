TDT üyesi ülkelerin güvenlik konseyi sekreterleri Bakü'de 5. kez bir araya geldi - Son Dakika
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TDT üyesi ülkelerin güvenlik konseyi sekreterleri Bakü'de 5. kez bir araya geldi

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TDT üyesi ülkelerin güvenlik konseyi sekreterleri Bakü\'de 5. kez bir araya geldi
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye ülkelerin Güvenlik Konseyi sekreterlerinin 5. toplantısı düzenlendi. Toplantıda Orta Doğu'daki gelişmeler çerçevesinde bölgesel güvenlik sorunları, yapay zeka alanında ulusal kalkınma imkanları ve Gebele Bildirisi'nden kaynaklanan görevler ele alındı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye ülkelerin Güvenlik Konseyi sekreterlerinin 5. toplantısı düzenlendi.

Haydar Aliyev Merkezi'nde Azerbaycan Güvenlik Konseyi Sekreteri Ramil Usubov'un ev sahipliğinde yapılan toplantıya Özbekistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Viktor Mahmudov, Kırgızistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Adilet Orozbekov, Kazakistan Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Aida Balayeva, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Mehmet Ağa ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş de toplantıda yer aldı.

Toplantıda, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler çerçevesinde bölgesel güvenlik sorunları, yapay zeka alanında ulusal kalkınma imkanları ve diğer konular ele alındı.

Görüşmelerde, TDT üyesi ülkelerin devlet başkanlarının vardığı anlaşmalar ile 7 Ekim 2025'te imzalanan Gebele Bildirisi'nin hükümlerinden kaynaklanan güvenlik konularındaki görevlerin yerine getirilmesi yönünde yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA
Yapay ZekaAzerbaycanOrta DoğuGüvenlikGüncelBaküSon Dakika

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