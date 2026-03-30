TDT Uzay Ajansları Toplantısı Taşkent'te Gerçekleşti

30.03.2026 16:52
TDT ülkeleri uzay projelerini geliştirmek için Taşkent'te toplandı, ilk uydu fırlatma çalışmaları başladı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Uzay Ajansları ve İlgili Makamları 5. Toplantısı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirildi.

Özbek Uzay Ajansı (Özbek Kosmos) Genel Müdürü Şuhrat Kadirov'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, TDT üye ve gözlemci ülkelerin uzay ajansları ile ilgili kurumlarının üst düzey yöneticileri katıldı. Toplantıda TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev ile Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç da yer aldı.

Toplantının açılışında konuşan Kadirov, söz konusu toplantıların giderek daha sonuç odaklı hale geldiğine dikkati çekerek, son yıllarda TDT ülkelerinin ortak uzay projelerinde somut ilerlemeler kaydettiğini vurguladı.

Bu yaklaşımın uzay alanında ortak projelerin geliştirilmesi ve güçlü iş birliklerinin kurulması için sağlam bir temel oluşturduğunu belirten Kadirov, TDT bünyesinde yürütülen ortak küp uydu projesinin bu işbirliğinin en somut örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

Kadirov, Özbekistan'ın söz konusu girişime tam destek verdiğini belirterek, uzay sanayi alanında imzalanması planlanan işbirliği anlaşmasının uzun vadeli ortaklık açısından önemli bir temel oluşturacağını dile getirdi.

Belgenin tüm tarafların görüşleri dikkate alınarak geliştirilmesinin önemine işaret eden Kadirov, sürecin tamamlanmasıyla işbirliğinin daha sistematik hale geleceğini ve ortak teknolojik ve endüstriyel kapasitenin güçleneceğini kaydetti.

Özbekistan'da ilk uydunun fırlatılmasına yönelik çalışmalar başlatıldı

Kadirov, Özbekistan'ın uydu ve uzay araştırmaları alanında aktif adımlar attığını belirterek, ülke tarihinde ilk kez uydu fırlatılması ve ilk astronotun yetiştirilmesine yönelik çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

Ömüraliyev de üye ülkelerin ortak uydu projesinde üretim sürecinin son aşamaya geldiğini ve fırlatma aşamasına yaklaşıldığını belirterek, bunun üye ülkeler arasındaki işbirliğinde önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

2021 yılında Bakü'de gerçekleştirilen ilk toplantıdan bu yana teknik istişareler ve koordinasyon sayesinde istikrarlı ilerleme kaydedildiğini vurgulayan Ömüraliyev, projenin fikir aşamasından ileri düzey bir girişime dönüştüğünü belirtti.

Ömüraliyev, ortak uydu projesinin yalnızca teknik değil, aynı zamanda bilgi paylaşımı ve kapasite geliştirme açısından da önemli bir platform olduğunu dile getirirken, ayrıca uzay sanayii alanında işbirliğine yönelik taslak anlaşmanın nihai aşamaya geldiğini ve tarafların uzlaşıyla süreci tamamlamasının beklendiğini ifade etti.

Eğitim alanındaki çalışmalara da değinen Ömüraliyev, Türk Uzay Kaşifleri Akademisi kapsamında 170'ten fazla genci bir araya getiren programın 2026 yılında İzmir'de düzenleneceğini bildirdi.

"Küp uydu projesi işbirliğinin somut çıktılarından biri olacak"

Toplantıya ilişkin basına değerlendirmede bulunan Kıraç ise söz konusu toplantının beşinci kez gerçekleştirildiğini belirterek, her yıl daha somut çıktılar üzerine odaklanıldığını ifade etti.

Kıraç, bugün öncelikli olarak TDT ülkelerinin birlikte yürüttüğü küp uydusu projesinin ele alındığını belirterek, bu konuda tüm üye ülkelerin katkılarıyla önemli ilerleme sağlandığını kaydetti. Küp uydu üretiminin bu yıl tamamlanmasının ve önümüzdeki dönemde fırlatılmasının planlandığını aktaran Kıraç, "Küp uydu projesi işbirliğinin somut çıktılarından biri olacak" diye konuştu.

Türkiye'de düzenlenen uzay kampının da TDT ülkeleri arasındaki önemli ortak projelerden biri olduğunu belirten Kıraç, farklı ülkelerden gençlerin katılımıyla gerçekleştirilecek kampın ağustos ayında İzmir'de dördüncü kez düzenleneceğini sözlerine ekledi.

TDT ülkeleri arasında uzay alanındaki çalışmaların daha da geliştirilmesine yönelik konuların ele alındığı toplantıda, ortak küp uydunun maketi sergilendi.

Kaynak: AA

