TDV, Arakanlı Müslümanlara Gıda ve İftar Yardımı Yapacak

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) 3 bin gıda paketi ve 10 bin iftar paketi dağıtacak.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, Cox's Bazar'da 25 bin kişiye ulaşılması hedeflenen yardım projesi kapsamında yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına başlandı.

Yıl boyunca, Rohingyalara ve Bangladeşli Müslümanlara 3 bin gıda paketi ve 10 bin iftar paketi yardımı yapılacak.

TDV Bangladeş Koordinatörü Oğuzhan Adsız, yıl boyu yapılacak yardımların ramazan ayı itibarıyla başladığını söyledi.

"TDV olarak bağışçılarımızın teveccühüyle bizlere verilen bu yardımları kardeşlerimize dağıtmaya devam ediyoruz." diyen Adsız, yardımların yanı sıra bölgede, Kur'an-ı Kerim ve ilahi yarışmaları düzenleneceğini kaydetti.

Adsız, ramazan ayına özel festivallerin de organize edileceğini aktararak, "Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplarda bu heyecana ortak olacağız." diye konuştu.