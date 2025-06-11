TDV Burkina Faso'da Kurban Eti Dağıttı - Son Dakika
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TDV Burkina Faso'da Kurban Eti Dağıttı

11.06.2025 13:52
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Türkiye Diyanet Vakfı, Burkina Faso'da 1.3 milyon ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Burkina Faso'da, yaklaşık 1 milyon 300 bin ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı.

TDV'nin "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlediği organizasyon kapsamında Burkina Faso'nun 19 bölgesinde 5 bin 950 büyükbaş hayvan kesildi.

Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Hasan Rami Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV'ye emanet olarak verilen kurbanları kesip ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.

Kara, ülkenin 19 ayrı bölgesinde 34 kişilik bir ekiple, vekaletle gönderilen kurban kesimlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Türkiye Diyanet Vakfının 2025 yılı vekaletle kurban organizasyonu kapsamında Burkina Faso'da 5 bin 950 büyük baş kurban kesildi. Buna karşılık gelen 40 bin hisseyi yaklaşık 1 milyon 300 bin Burkina Fasolu kardeşlerimize dağıtımını gerçekleştirdik." dedi.

TDV aracılığıyla vekaletle kurbanlarını gönderen hayırseverlere teşekkür eden Kara, şöyle konuştu:

"Emanetler burada ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı. Önümüzdeki kurban sezonunda da vatandaşlarımızın kurbanlarını artan bir şekilde bu tür mağdur ülkelere ulaştırmalarını temenni ediyorum. Burkina Faso'da, içerisinde veterinerin de bulunduğu bir ekiple kurbanlık hayvanların tespitleri doğrudan veteriner ve ekibi tarafından yapıldı. Küpeleme işlemleri gerçekleştirildi ve hayvanlar kurban gününe hazır şekilde bekletildi. Kurban Bayramı'nda ise dini usullere uygun olarak kesimleri yapıldı. Tam bir dayanışma ruhu içinde, herhangi bir aksamaya mahal vermeden dağıtımlar gerçekleştirildi."

Kara, kesilen kurban etlerinin ulaştırıldığı kişilerin yüzündeki mutluluğun her şeyin üzerinde olduğunu dile getirerek, "Onlardan aldığımız mesaj, kurbanla birlikte yardımların ülkelerine daha fazla ulaştırılmasını talep etmeleri oldu. Biz de aldığımız bu mesaj doğrultusunda, gelen ekibimizle birlikte Türkiye'deki vatandaşlarımıza bunu iletip, bu yardımların artmasını Allah'ın izniyle sağlayacağımızı ümit ediyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye Diyanet Vakfı ekiplerinin kurban eti ulaştırdığı Burkina Fasolular ise Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Ülkede kurban kesiminin tamamlanmasından sonra TDV ekibi, Türkiye'nin Burkina Faso Büyükelçisi Feriba Hokkacı Esirgen'i ziyaret ederek kurban çalışması hakkında bilgi verdi.

Büyükelçi Esirgen, yaptıkları çalışmalar için TDV ekibine teşekkür etti.

Öte yandan, Avrupa ve Türkiye'den Burkina Faso'ya giden Türk sivil toplum kuruluşları, ülkede 81 bin 171 hisseye karşılık gelen 11 bin 596 büyükbaş kurbanı keserek, yaklaşık 2 milyon 300 bin ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kurban Bayramı, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Kültür Sanat, Türkiye, Güncel, Kurban, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDV Burkina Faso'da Kurban Eti Dağıttı - Son Dakika

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