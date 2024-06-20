TDV, Burundi'de açtığı kuyularla temiz içme suyu sağlıyor

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), hayırseverlerin bağışlarıyla Doğu Afrika ülkesi Burundi'de açtığı kuyular, çok sayıda insanın temiz içme suyuna kavuşmasını sağlıyor.

Yıllardır yurt içinde ve yurt dışında yardım faaliyetleri yürüten TDV, özellikle Afrika kıtasında insanların en hayati ihtiyacı olan içme suyuna kavuşması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda dünyanın en yoksul ülkeleri arasında gösterilen Burundi'de önceki yıllarda temiz su bulmata zorluk yaşanan 7 bölgede su kuyusu açan TDV, 3 bölgede de yeni kuyular için çalışma yürütüyor.

Hayırseverlerin bağışlarıyla kesilen kurbanlıkların etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için ülkede bulunan Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri, Cibitoke kentinin Marambo bölgesindeki su kuyusunun bulunduğu bölgeye gitti.

Burada çocuklar ve yöre sakinleriyle bir araya gelen gönüller, çocuklara kalem, şeker ve balon hediye etti.

TDV Burundi Koordinatörü Muhammed Fatih Sarıkaya, AA muhabirine, vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında ülkede bulunduklarını ve faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Bağışçıların emanetlerini hızlıca ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını dile getiren Sarıkaya, "Su kuyusunun olduğu bir bölgedeyiz. Bu bölgede yaklaşık 15 bin insan yaşıyor. Çoğunluğu Müslüman. Su kuyusundan bu bölgedeki insanların tamamına yakını faydalanıyor. Burundi'de 7 su kuyumuz faaliyette, üçü de yakın zamanda tamamlanıp buradaki ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunulacak. Kurban vesilesiyle geldiğimiz bu bölgede çocukları, okulları, Müslüman kardeşlerimizi ziyaret ettik. Getirdiğimiz hediyeleri kendilerine takdim ettik. Onlarla oyunlar oynadık, kucaklaştık. Büyüklerin elinden öptük. Geçmişimizden aldığımız güçle bu güne kadar sürekli dışarıya yardım eli uzatmayı seven bir milletiz." diye konuştu.

Ülkesinde sivil toplum çalışmaları yürüten ve işitme engelli bireyler için yaptığı çalışmalarla yıl "Uluslararası İyilik Ödülü" alan Bisibo Amani de TDV'nin ülkede birçok yardım faaliyeti yürüttüğünü belirterek, yardımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Daha sonra Bujumbura kentindeki İqra İşitme Engelliler Eğitim Merkezine geçen gönüllüler ve Amani, çocuklara balon, kalem ve şeker dağıttı, onlarla oyunlar oynayarak güzel vakit geçirmelerini sağladı.