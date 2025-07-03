TDV'den Nijerya'daki Yetimlere Yardım

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Yetim Himaye Projesi" kapsamında Nijerya'daki yetimlere aylık nakdi yardım ulaştırdı.

Başkent Abuja'daki TDV Din Hizmetleri Müşavirliği aracılığıyla yürüttüğü yetim himaye programı kapsamında, mayıs-haziran aylarına ait yardımları 25 yetime ulaştırdı.

Yardım dağıtımı, Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy'un katılımıyla gerçekleştirildi.

TDV Abuja Din Hizmetleri Müşaviri Hüseyin Ortaç, yaptığı açıklamada, program kapsamında düzenli olarak yetimlerin temel ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.

Türkiye'nin ihtiyaç sahiplerine ulaşma konusundaki kararlılığına vurgu yapan Ortaç, "Türkiye olarak dünyanın dört bir yanında yetimlerin yanında olmaya devam ediyoruz. TDV'nin bu anlamlı faaliyetleri, kardeşlik bağlarımızı güçlendiriyor." dedi.

Ortaç, müşavirlik tarafından yürütülen yetim himaye programının, hem insani yardımlar hem de manevi destek açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Yardım dağıtımında yetim çocuklara çeşitli hediyeler de verildi.

Aileler, Türkiye'ye ve TDV'ye teşekkürlerini ileterek desteklerin devam etmesini temenni etti.