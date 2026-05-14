Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Yetim Himayesi Projesi" kapsamında Nijerya'daki yetimlere nakdi yardım desteğinde bulundu.
Yetimlerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen yardım dağıtımı, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği ev sahipliğinde yapıldı.
Başkent Abuja'da yürütülen "Yetim Himayesi Projesi" çerçevesinde mart, nisan ve mayıs aylarına ait yardımlar toplam 25 yetime ulaştırıldı.
TDV yetkilisi, yaptığı açıklamada, proje kapsamında ihtiyaç sahibi yetim çocuklara düzenli destek sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.
Yapılan yardımların çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunduğunu söyleyen yetkili, vakfın farklı ülkelerde yürüttüğü yetim destek programlarıyla sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.
Son Dakika › Güncel › TDV'den Nijerya'daki Yetimlere Yardım - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?