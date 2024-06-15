TDV, Etiyopya'da Necaşi Hazretleri'nin köyünde kesim yapacak

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2024 yılı vekaletle kurban organizasyonu kapsamında, Etiyopya ve İslam tarihi açısından önemli bir yere sahip Necaşi Hazretleri'nin köyünün de bulunduğu 34 bölgede kesim yapacak.

"Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla faaliyetlerini sürdüren vakıf yetkilileri ve gönüllüler, geçen haftadan bu yana hayırseverlerin desteğiyle ülke genelinde kurbanlıkları temin etti.

Kontrolden geçirilen kurbanlıklardan gerekli şartları taşıyanlar, TDV görevlileri tarafından küpelendi. Önceden belirlenen kesim alanlarında yarından itibaren kurbanlıkların kesimine başlanacak.

Addis Ababa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Yaşar Cuhadar, Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişi Murat Alkan ve gönüllüler, Mekele bölgesindeki Wukro kasabasını ziyaret ederek, kurbanlıkları inceledi.

"Hazırlıklarımızı tamamladık"

Necaşi köyüne gelişlerinde üzerinde "Köyümüze hoşgeldiniz, teşekkürler Diyanet" yazılı pankartla karşılanan TDV gönüllüleri, köylülerle bir süre sohbet etti. Kurbanlıkların ve kesim alanının incelenmesinin ardından toplu dua edildi.

Yaşar Cuhadar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 42 bin 700 hisse kurbanı ihtiyaç sahibi Müslümanlara ulaştıracaklarını söyledi.

TDV gönüllülerini Etiyopya'nın 34 bölgesine bugün itibarıyla kesim için gönderdiklerini ifade eden Cuhadar, şunları söyledi:

"Türkiye ve İslam bölgesi için önemli bir yeri olan Necaşi bölgesinin Wukro kasabasındayız, yarın kesilecek kurbanlıkları yerinde gördük. Daha önce gelen gönüllüler kilo ve sağlık açısından kontrolünü yaptı, uygunluk verdiklerine TDV logolu küpeleri takılarak hazırlıklarımızı tamamlamış olduk. İnşallah yarın namazdan sonra bismillah diyerek milletimizin emanetlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtımlarını gerçekleştireceğiz."