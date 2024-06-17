TDV, Filistinliler için Mısır'da kurban kesimlerine devam ediyor - Son Dakika
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TDV, Filistinliler için Mısır'da kurban kesimlerine devam ediyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından vekaletle kurban organizasyonu kapsamında Mısır'da Filistinliler için kurban kesimleri devam ediyor. TDV görevlileri ve gönüllüler, hayırseverlerin bağışladığı kurbanlıkların kesimini koordine ederek etleri paketleyip muhafaza ediyor. Kesimlerde herhangi bir aksama yaşanmamış olup, en kısa zamanda etler Filistinli kardeşlere ulaştırılacak.

17.06.2024 15:49
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından vekaletle kurban organizasyonu kapsamında Filistinliler için Mısır'da kurbanlık kesimleri devam ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla Türkiye'nin yanı sıra 79 ülkede vekaletle kurban organizasyonu düzenlendi.

Bu kapsamda Mısır'da faaliyetlerini sürdüren TDV görevlileri ve gönüllüler, Kurban Bayramı'nın ilk gününden itibaren hayırseverlerin Filistinlilere ulaştırmak üzere bağışladığı kurbanlıkların kesimini koordine ediyor.

Başkent Kahire ile İsmailliye, Ebusümbül ve Gona bölgelerinde kesilen kurbanlıkların eti, soğuk hava depolu araçlara yüklenerek paketlenmek üzere entegre tesislere gönderiliyor. Burada ikişer kilogram olarak paketlenen etler, daha sonra soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor.

"Şu ana kadar bir aksama yaşanmadı"

İsmailliye bölgesinde kurbanlık kesiminin yapıldığı ve soğuk hava depolarının bulunduğu tesiste incelemelerde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Mehmet Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin halkına ulaştırılmak üzere kurban kesimine devam ettiklerini belirtti.

Şu ana kadar programlarında bir aksama yaşanmadığını anlatan Bilgin, "Kesim yerlerini ve etlerin muhafaza edildiği depoları inceledik. Ekip arkadaşlarımızla işlemlerimizi yürütüyoruz. Kurbanlarımız kesildikten sonra etler paketleniyor ve son derece sağlıklı bir ortamda saklanıyor. En kısa zamanda bu etleri Filistinli kardeşlerimize ulaştırmış olacağız." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TDV, Filistinliler için Mısır'da kurban kesimlerine devam ediyor - Son Dakika

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