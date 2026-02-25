TDV Freetown'da İftar Programı Düzenledi - Son Dakika
TDV Freetown'da İftar Programı Düzenledi

25.02.2026 23:22
Türkiye Diyanet Vakfı, Sierra Leone'da iftar sofrası kurarak yerel halkla buluştu.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da iftar programı düzenledi.

Afrika'da ramazan programlarına devam eden TDV, Freetown'da vatandaşları iftar sofrasında buluşturdu.

İftar programına, Sierra Leone Gençlik İşleri Bakanı İbrahim Sannoh, Türkiye'nin Sierra Leone Büyükelçisi Yusuf Burak Rende, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı??????? Başkanlığı (TİKA) Freetown Koordinatörü Mirzet Müezzinoğlu, TDV Ekip Sorumlusu Esen Ali Duman, gönüllüler, görevliler ve bölge halkı katıldı.

İftar sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bakan Sannoh, ilk defa böyle bir organizasyona katıldığını ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Büyükelçi Rende, etkinliğe bölgeden birçok gencin katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ramazanın ilk günlerinde bir araya gelmek Sierra Leoneliler için çok önemli. Türkiye-Sierra Leone dostluğunu hepimize hatırlatıyor. Bunun da ötesinde aynı duygular ve inançla, aynı değerlerle birlikte nasıl ilerleyeceğiz onu hatırlatıyor. Burada herkes çok mutlu, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

TDV Ekip Sorumlusu Duman da hayırseverlerin bağışlarını ulaştırmak için faaliyetleri yürüttüklerini, 250 kişiyle birlikte iftar yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

