TDV'den Gazze'de 5 bin aileye hijyen paketi - Son Dakika
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TDV'den Gazze'de 5 bin aileye hijyen paketi

TDV\'den Gazze\'de 5 bin aileye hijyen paketi
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Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze'deki insani kriz sırasında 5 bin aileye hijyen paketleri ulaştırdı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), İsrail saldırıları ve kuşatması altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan insani krizin etkilerini hafifletmek amacıyla yerinden edilen ve mağdur olan 5 bin aileye hijyen paketi dağıtımı yaptı.

Selam İnsani Yardım ve Kalkınma Derneğinin desteğiyle yürütülen proje, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde insani durumun giderek kötüleştiği, zorunlu göç dalgalarının sürdüğü, temel malzeme ve hizmetlerin yetersiz kaldığı bir dönemde hayata geçirildi.

Dernek Müdürü Yakup Süleyman, AA muhabirine, projenin ilk gününde Gazze kenti ve Gazze'nin kuzeyindeki çadırlarda kalan mağdur ailelere, dul kadınlara ve ihtiyaç sahiplerine hijyen paketlerinin ulaştırıldığını belirtti.

Hijyen paketlerinin diş macunu, şampuan, sabun ve çamaşır deterjanı gibi temel kişisel ve evsel bakım ürünlerini içerdiğini aktaran Süleyman, Gazze'deki insani kriz ve temel ihtiyaç maddelerinin eksikliği nedeniyle bu tür malzemelere erişimin aileler için büyük bir zorluk haline geldiğine dikkati çekti.

Projeyle, yerinden edilmiş ve zarar görmüş ailelerin sağlık ve yaşam koşullarının iyileştirilmesinin hedeflendiğini vurgulayan Süleyman, Gazze Şeridi'ndeki insani yardım çalışmalarına sağladıkları kesintisiz destekten dolayı TDV ve Türkiye halkına teşekkür etti.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin verilerine göre, Gazze Şeridi'nin 2,1 milyonluk nüfusunun büyük çoğunluğu halen yerinden edilmiş durumda bulunuyor ve temel hizmetler ile en temel yaşam olanaklarının ciddi eksikliğiyle karşı karşıya kalıyor.

BM daha önce yaptığı uyarılarda, temel malzemelerin girişinde ve atıkların uzaklaştırılmasında yaşanan zorluklar nedeniyle su kıtlığının birçok aileyi günlük olarak içme suyu veya kişisel hijyen ve hastalıklardan korunma arasında seçim yapmaya zorladığını belirtmişti.

TDV, Gazze Şeridi'nde insani yardım projeleri yürütmeye devam ediyor.

Vakıf, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de milyonlarca Filistinliye gıda, hijyen ve barınma yardımı ulaştırdığını açıklamıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda büyük çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere on binlerce Filistinli yaşamını yitirdi, yüz binlercesi yaralandı ve bölgedeki altyapının büyük bölümü tahrip oldu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDV'den Gazze'de 5 bin aileye hijyen paketi - Son Dakika

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