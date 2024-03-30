TDV, Gazze'de Ramazan Ayında 3 Bin Kişiye Sıcak Yemek Verdi

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, ramazan ayında Gazze'deki partner kuruluşlar aracılığıyla günde 3 bin kişiye sıcak yemek verdiklerini bildirdi.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'ye yardımların Refah Sınır Kapısı'ndan İsrail'in onayıyla girdiğini, tüm kapıların İsrail'in kontrolünde olduğunu söyledi.

Kuruluşların izin verildiği ölçüde yardım sağlayabildiğini aktaran Turan, yardımları kapıya kadar götürdüklerini, oradan itibaren partner kuruluşların bunları devraldığını belirtti.

Ramazan dolayısıyla Batı Şeria ve Kudüs'te de yardımlar yaptıklarını ifade eden Turan, "Şu ana kadar 100 milyonu aşkın bir yardımı içeriye götürdük. Asla yeterli değil. Milletimizin üzerimizde çok emaneti var. Emaneti bir şekilde Gazze'ye ulaştıracağız. Ne zaman zalim İsrail kapıları biraz aralar, rahatlama olursa yardımlarımız çok güçlü şekilde oraya ulaşacak inşallah." dedi.

Turan, Vakfın insani yardım noktasında hazır olduğunu vurgulayarak, "Gazze'de ramazan boyunca günlük 3 bin kişiye sıcak yemek ikramında bulunacağız. Batı Şeria ve Kudüs'te ise 500'ü aşkın insana yemek veriyoruz. Ramazan sonuna kadar Gazze'de 90 bin kişiye ulaşmış olacağız. Batı Şeria ve Kudüs'te ise 12 bin 500 kişiye sıcak yemek ikramında bulunacağız inşallah." diye konuştu.

Gazze için bağışlanan tek kuruşun dahi başka alanlarda kullanılmayacağını dile getiren Turan, "Gıda, hijyen gibi malzemeler noktasında 128 tırı Gazze'ye sevk ettik. Toplamda 760 bin insana bu yardımlar ulaştı." bilgisini verdi.