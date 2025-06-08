TDV Gönüllüleri Madagaskar'da Yüzleri Güldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TDV Gönüllüleri Madagaskar'da Yüzleri Güldürdü

TDV Gönüllüleri Madagaskar\'da Yüzleri Güldürdü
08.06.2025 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TDV gönüllüleri, Madagaskar'da kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtarak hayırseverlerin desteklerini ulaştırdı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüleri, hayırseverlerin yardımlarını Madagaskar'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak yüzleri güldürdü.

TDV'nin 2025 yılı vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Madagaskar'a giden gönüllüler, hem kurban bağışlarını hem de yardımları dağıtmaya devam etti.

4 bin 900 hisse kurban etinin dağıtılmasını sağlayan gönüllüler, yakın ilgileriyle yörede yaşayanların gönlüne dokundu.

Kurbanların kesilmesinin ardından paketlenen etleri kentteki yetimhanelerde, camilerde ve köylerde binlerce ihtiyaç sahibine ulaştıran TDV gönüllüleri, yanlarında götürdükleri hediyelerle de çocukları sevindirdi.

Madagaskar'daki organizasyonda yer alan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve TDV gönüllüsü Fatih Koca, ülkede kurban etlerinin dağıtılması faaliyetlerini sürdürmeye devam ettiklerini söyledi.

Binlerce kişiye ulaşarak gönüllerine dokunduklarını belirten Koca, "Bugün yine sabah kesilen kurbanların dağıtımında yetimhanelere gittik, yavrularımızla birlikte olduk. İhtiyaç sahiplerine milletimizin emanet ettiği kurbanların etlerini dağıttık. Burada bir köydeyiz. Kurbanları keserek ihtiyaç sahiplerine, Türkiye Diyanet Vakfı olarak dağıtıyoruz." diye konuştu.

Faaliyetleri sırasında duygusal anlar yaşadıklarını dile getiren Koca, "Bir yandan mutlu oluyoruz bir yandan duygulanıyoruz. Milletimizin bağışladığı kurbanların etlerini dağıttığımızda buradaki insanlar TDV'nin daha önceki organizasyonlarından dolayı mutlu olduklarını ve yine beklediklerini söylüyorlar." dedi.

"Gönüllere dokunup hayır dualarını almak için buradayız"

Türkiye Diyanet Vakfı Kurumsal İletişim Koordinatörü Aykut Burak Şimşek de TDV personeli ve gönüllüleri olarak kurban kesimi için Katsipi Adası'nda olduklarını söyledi.

Adada yaşayan Müslüman kardeşleriyle bir araya geldiklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Onlarla dertleştik, sıkıntılarını dinledik. 'Biz bayramın gelişini Türklerin gelişinden anlıyoruz. Bizim için bayramın önceki günlerden bir farkı yok ama geldiğinizde yılda bir kez sizin sayenizde et yiyoruz' diyorlar. Burada 560 hisse kurbanı, hayırseverlerimizin emanetlerini dağıtıyoruz. Kardeşlerimizle kurbanların etlerini paylaşıyoruz. Gönüllere dokunup onların hayır dualarını almak için buradayız."

"Herkese tavsiye ederiz"

Almanya'dan Madagaskar'a gelen TDV gönüllüsü Şaban Keser de "Gönüllü olarak organizasyona yazıldım ve gelmek nasip oldu. Çok değişik duygular yaşadım. Gelip görmek gerekiyormuş. Buradaki insanların sadece yılda bir kez Kurban Bayramı'nda et yiyebilmeleri beni çok duygulandırdı. Yetimhaneleri gördük, kolay değil. Herkese buraya gelip insanların ne durumda olduğunu görmelerini tavsiye ederim." diye konuştu.

Salzburg Yunus Emre Cami üyesi Ali Erçerman, gönüllü olarak organizasyonda yer aldığını ifade ederek, "Çok güzel bir kurban coşkusu yaşıyoruz. Buradaki insanların Türklere ayrı bir ilgisi var. Kurbanların etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Biz de bizzat buna tanıklık ettik. Herkese bunu tavsiye ederim." dedi.

Kaynak: AA

Madagaskar, Güncel, Kurban, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDV Gönüllüleri Madagaskar'da Yüzleri Güldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı
Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek’in durumu nasıl Özel son bilgileri paylaştı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı
Ferdi Zeyrek’in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış Ferdi Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı
Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı
MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak
Nihal Candan’ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş Nihal Candan'ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran “çay“ şakası MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran "çay" şakası
Yılın transfer bombası Fenerbahçe’nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
Kesenin ağzı açıldı Fenerbahçe’den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif Kesenin ağzı açıldı! Fenerbahçe'den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif

11:06
ABD’de çatışmalar şiddetleniyor Trump emir verdi, asker sokağa indi
ABD'de çatışmalar şiddetleniyor! Trump emir verdi, asker sokağa indi
11:06
Elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek’in sağlık durumu nasıl Doktorundan açıklama var
Elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Doktorundan açıklama var
10:28
CHP’liler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılayan isme tepkili ’’Partiden atılsın’’ diyen bile var
CHP'liler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayan isme tepkili! ''Partiden atılsın'' diyen bile var
09:33
9 lira ceza yiyen vatandaş, yolda gördüğü trafik tabelalarına isyan etti
9 lira ceza yiyen vatandaş, yolda gördüğü trafik tabelalarına isyan etti
06:07
Kolombiya’da cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla vuruldu 15 yaşındaki çocuk gözaltında
Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla vuruldu! 15 yaşındaki çocuk gözaltında
13:11
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
13:03
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihara kalkıştı
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihara kalkıştı
12:58
Şehrin en büyük AVM’sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
12:21
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
12:12
Rakam akıllara zarar İşte Osimhen’in Suudi Arabistan’dan 4 yılda kazanacağı para
Rakam akıllara zarar! İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para
12:11
Kuzey Kore’de geniş çaplı internet kesintisi
Kuzey Kore'de geniş çaplı internet kesintisi
12:09
CHP’li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
CHP'li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
11:46
Baba Vanga’dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
11:32
CiloFest 2025 için geri sayım başladı
CiloFest 2025 için geri sayım başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2025 11:53:00. #7.13#
SON DAKİKA: TDV Gönüllüleri Madagaskar'da Yüzleri Güldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.