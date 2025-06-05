TDV Heyeti Madagaskar\'da Büyükelçiyi Ziyaret Etti

Vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında Madagaskar'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, Türkiye'nin Antananarivo Büyükelçisi İshak Ebrar Çubukçu'yu ziyaret etti.

Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'da bulunan büyükçelçilik binasında heyet üyeleriyle bir araya gelen Çubukçu, ülke hakkında bilgiler aktardı.

Heyet üyelerinden de çalışmaları hakkında bilgi alan Çubukçu, AA muhabirine, Türkiye'nin insani yardımlar konusunda önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Madagaskar'da yardıma ihtiyacı olan nüfusun fazla olduğunu belirten Çubukçu, şunları kaydetti:

"Ülkede yüzde 7-10 arasında Müslüman toplum söz konusu. Madagaskar, dini ilişkiler açısından toleranslı bir ülke. Herkes birbirine yardımcı olur. Devlet bünyesinde de 2 bakan Müslüman. Onlarla yakın işbirliği içindeyiz. 30 milyona yakın nüfusu olan ülkede kişi başına düşen gelir 500 dolar civarında. Yardıma çok ihtiyacı olan nüfustan söz edebiliriz."

Her yıl Ramazan ve Kurban bayramları vesilesiyle ülkeye sivil toplum kuruluşlarının gelerek yardımlarda bulunduğunu anlatan Çubukçu, "Buraya yapılan yardımlar amacına ulaşıyor ve yardım yapanlar hayır duaları alıyor. Ülkemizin imajına da büyük katkısı oluyor. Madagaskar hükümeti de her zaman yanımızda oluyor ve gerekli kolaylığı sağlıyor." dedi.