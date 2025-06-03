TDV Heyetinden Kabil Büyükelçiliği Ziyareti

Vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında Afganistan'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Misyon Şefi ve Maslahatgüzarı Cenk Ünal'ı ziyaret etti.

Heyeti kabul eden Ünal, ziyaretten dolayı memnun olduğunu belirterek, elçiliğin Afganistan'daki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ziyarette, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Emrah Kandemir de yer aldı.