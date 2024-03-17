TDV, Kenyalı öğrencilere burs imkanı sunuyor - Son Dakika
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TDV, Kenyalı öğrencilere burs imkanı sunuyor

TDV, Kenyalı öğrencilere burs imkanı sunuyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), uluslararası burs programı kapsamında Kenyalı öğrencilere eğitim imkanı sunuyor. Nairobi'deki bir otelde yapılan yazılı sınav ve mülakatlar sonucunda başarılı olan 46 öğrenci, Türkiye'de eğitim alma fırsatı elde edecek. TDV'nin amacı, Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmak ve öğrencilere daha iyi eğitim imkanları sağlamaktır.

17.03.2024 13:11  Güncelleme: 13:14
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Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) uluslararası burs programından yararlanmak isteyen Kenyalı öğrenciler, yazılı sınav ve mülakatlara katıldı.

Ramazan faaliyetleri kapsamında ülkede bulunan TDV heyetinin eğitim sorumluları, başkent Nairobi'deki bir otelde, "Uluslararası Öğrenci Bursları" kapsamında Türkiye'de eğitim görecek öğrencileri seçmek için yazılı sınav ve mülakat yaptı.

Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi, Uluslararası İlahiyat Lisans ve Uluslararası İlahiyat Lisansüstü programları için başvuran 46 öğrencinin katıldığı ölçme değerlendirmenin ardından başarılı olanlar Türkiye'de eğitim görme fırsatı bulacak.

Mülakat komisyonunda yer alan Nairobi Din Hizmetleri Müşaviri Mehmet Fatih İldeş, AA muhabirine, TDV'nin dünyanın birçok bölgesinden öğrenciye Türkiye'de eğitim imkanı sağladığını belirtti.

İldeş, Türkiye'nin diğer ülkelerle ilişkilerinin gelişmesi ve öğrencilerin ülkeler arasında köprü vazifesi görmesinin hedeflendiğini anlatarak, Türkiye'ye gelen öğrencilerin imam hatipten ilahiyat fakültesine, yüksek lisans ve doktora eğitimlerine kadar desteklendiğini ifade etti.

Kenya'da 8 yıldır öğrenci mülakatlarının yapıldığını aktaran İldeş, bu yıl burs programına başvuran 85 öğrenciden 46'sının mülakata davet edildiğini kaydetti.

İldeş, özellikle Afrika bölgesindeki eğitim ve ekonomik şartların malum olduğunu vurgulayarak, Türkiye Diyanet Vakfı olarak, öğrencilerin daha iyi şartlar ve imkanlarda eğitim almasını sağlamayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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