TDV, Nijer'deki Kurban Organizasyonu Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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TDV, Nijer'deki Kurban Organizasyonu Hazırlıklarını Tamamladı

Türkiye Diyanet Vakfı, vekaletle kurban organizasyonu kapsamında Nijer'deki hazırlıklarını tamamladı. TDV'nin düzenlediği vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında Nijer'e gelen gönüllüler, ülkenin çeşitli noktalarında kurbanlık aldı. Yaklaşık 25 bin hisse kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak olan TDV, Nijer'deki hazırlıklarını sorunsuz bir şekilde tamamladı.

15.06.2024 23:01
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Türkiye Diyanet Vakfının (TDV), vekaletle kurban organizasyonu kapsamında Kurban Bayramı öncesinde Nijer'deki hazırlıkları sona erdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV'nin, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlediği 2024 yılı vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında Türkiye'nin yanı sıra bazı ülkelerden bir süre önce Nijer'e gelen gönüllüler, ülkenin 30 noktasında kurbanlık aldı.

Ekipler, kurban kesiminin yapılacağı alanlarda çalışma yaptı, ayrıca veteriner hekim gözetiminde şartları tutan kurbanlıklara küpe takıldı. Böylece TDV gönüllüleri, Nijer'de yaklaşık bir haftadır süren hazırlıklarını tamamlamış oldu.

TDV Nijer Koordinatörü Muhammed Furkan Özkan, AA muhabirine, yaklaşık 25 bin hisse kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını belirterek, oldukça zorlu geçen hazırlıkların sorunsuz tamamlandığını söyledi.

Vakıf olarak kurban bağışçılarının emanetlerini en doğru şekilde muhtaç ailelere ulaştıracaklarını ifade eden Özkan, Türkiye'de ve yurt dışında yaşayan binlerce Türk vatandaşının kurban ibadetlerini yerine getirmesine katkı sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Özkan, TDV'nin birçok ülkede vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu düzenlediğinin altını çizerek, dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Nijer'deki ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını dile getirdi.

Muhammed Furkan Özkan, Nijer'de 40 gönüllü ile kurbanlıkları keseceklerini ve ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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