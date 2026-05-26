TDV, Nijerya'da 250 bin kişiye kurban eti dağıtacak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Afrika kıtasının en kalabalık ve en fazla Müslüman nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla yaklaşık 250 bin kişiye kurban eti ulaştıracak.

TDV, Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle yürüttüğü "2026 Vekaletle Kurban Organizasyonu" kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki binlerce ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

Bu kapsamda, Afrika'nın en kalabalık ve en fazla Müslüman nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da kurban kesim organizasyonunu tamamlayan TDV, başkent Abuja'nın yanı sıra Kano, Sokoto, Borno, Bauchi, Gombe, İbadan, Jigawa ve Kwara gibi eyalet ve büyük şehirlerin yer aldığı 11 bölgede kurban kesim faaliyeti gerçekleştirecek.

TDV Nijerya Koordinatörü Arif Kılıçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt içi ve yurt dışında kesilmek üzere emanet edilen vekaletli kurban hisselerini, Türkiye'nin 81 kenti ile 84 ülkedeki 420 farklı bölgede ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını söyledi.

Nijerya'da 11 farklı bölgede kurban kesimi yapacaklarını belirten Kılıçoğlu, "Nijerya'da 11 farklı bölgede 6 bin büyükbaş kurbanlığın kontrolü, kesimini ve dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda 250 bine yakın ihtiyaç sahibine ulaşmış olacağız." dedi.

Bağış organizasyonlarında güven duygusunun çok önemli olduğunun altını çizen Kılıçoğlu, TDV olarak geçen yıl aldıkları 1 milyon bağışın üzerine çıkmayı planladıklarını ifade etti.

Bağışçıların kurban kesimine ilişkin bilgilendirilmesi için yeni bir sistem geliştirildiğini dile getiren Kılıçoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bağışa ilişkin bilgilerin hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılması amacıyla QR kod ile yapay zeka destekli bir sistem üzerinden ilgili bağışların en kısa sürede bağışçılara ulaştırılmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda mahalli din görevlilerimiz veya Avrupa'dan gelen mahalli sorumlularımız kendi mahallerinde topladıkları bağışları, kurban kesiminden önce isim isim okuyor ve sonra kurban kesimi gerçekleşiyor. Tüm bu aşama da video ile kayıt altına alınarak yapay zeka destekli programla isimlerin ayıklaması yapılarak ilgili kişilere birkaç gün içerisinde ulaştırılıyor."

Kılıçoğlu, Nijerya'daki vakıf yetkilileri ile yurt içi ve yurt dışından gelen gönüllülerden oluşan yaklaşık 50 kişilik bir ekiple çalışmaları tamamlayacaklarını söyledi.

Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika'ya karşı olumlu yaklaşımına değinen Kılıçoğlu, "Devlet kurumlarının kamu diplomasi faaliyetleri ve sivil toplum kuruluşlarının ciddi bir çalışması dolayısıyla Afrika'da Türkiye'ye karşı çok ciddi bir teveccüh oluştu. Buradaki insanlar bir Avrupalıyı ya da bir Asyalıyı gördüğünde eleştirel yaklaşırken bir Türk vatandaşını gördüğünde tamamen içten ve sıcak yaklaşım gösteriyor. Yolda kaldığımız zaman bize yardım edenler veya bizi evine davet edip misafir etmek isteyenlerle karşılaşıyoruz. Bu da bizim için çok büyük bir mutluluk." ifadelerini kullandı.