TDV, Somali'de İyilik Sofrası Kuruyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Somali'de ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine iftar vermek amacıyla "İyilik Sofrası" kuruyor, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırıyor.

TDV, ramazan ayı boyunca dünyanın farklı bölgelerinde ihtiyaç sahiplerini iyilik sofralarında buluşturmaya ve sıcak yemek ulaştırmaya devam ediyor.

Şiddetli kuraklık ve azalan küresel insani yardım nedeniyle dikkati çeken Somali'de de vakıf görevlileri ve gönüllülerden oluşan ekipler, hayırseverlerin katkılarıyla üç farklı bölgede günlük 750 kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor.

Mogadişu'nun Hawlwadag Sayidka bölgesindeki TDV Şeyh Sufi İmam Hatip Lisesinin yemekhanesinde iftar sofrasında da her gün onlarca öğrenciye ve çalışanlara iftar yemeği hizmeti sunuluyor.

Öte yandan ramazanda dayanışmayı güçlendirmek için de Somali'de kurulan "İyilik Sofrası"nda bin kişi iftar yaptı.

"Kuraklığın etkili olduğu bu coğrafyada bu yemeklerin büyük bir katkısı var"

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Faruk Arslan, AA muhabirine, rahmet ve bağışlanma ayı olan ramazanın oruç ibadetinin yanında paylaşmanın manevi iklimiyle gönüllere huzur veren bir ay olduğunu söyledi.

Bu ayda birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının ön plana çıktığını kaydeden Arslan, özellikle son yıllarda etkisi artan şiddetli kuraklık nedeniyle Somali'de ramazanda zor durumda bulunan ailelerle aynı sofrada buluşmanın çok büyük önem taşıdığını vurguladı.

Arslan, vakıf olarak Somali'de pek çok faaliyetin yanı sıra iftar yemekleriyle "iyilik sofraları" kurduklarını, sıcak yemek dağıtımları gerçekleştirdiklerini bildirerek, şöyle konuştu:

"Somali'nin 3 bölgesinde sıcak yemek hazırlayıp günlük 750 kişinin sofrasına gönderiyoruz. Ailelerin bütün fertleriyle birlikte hayırsever kardeşlerimizin gönderdiği yardımlarla iftarlarını açmalarına, karınlarını doyurmalarına vesile oluyoruz. Kuraklığın etkili olduğu bu coğrafyada gerçekten hazırlanan bu yemeklerin büyük bir yeri ve büyük bir katkısı var. Aynı zamanda vakıf olarak burada iyilik sofraları kuruyor, kardeşlerimizi aynı çatı altında, aynı sofrada bir araya getirerek birlikteliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştiriyoruz."

"Ramazanda 25 bin kişi iftar yemeklerinden istifade edecek"

İftarlıkların özenle hazırlandığına dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimiz oruçluya iftar ettiren kimse oruçlunun sevabından hiçbir şey eksiltilmeksizin kendisine de o sevaptan verilir.' buyuruyor. Bizler de bu müjdeye nail olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kıymetli kardeşlerimize, hayırseverlerimize ve burada bizlerle iyilik sofralarında bir arada bulunan Somalili kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. İftar yemeklerimizde sıcak olarak sunduğumuz menüde pirinç, et, salata, su, muz ve hurma yer alıyor. Burada oluşturduğumuz ekip özenle hijyen kurallarına riayet ederek bu menüyü hazırlıyor ve kardeşlerimize takdim ediyorlar. Ramazan boyunca yaklaşık 25 bin kişiye iyilik sofralarımızdan, iftar yemeklerimizden istifade edecek."

TDV Somali Temsilcisi Osman Türk de hayırseverlere katkıları için teşekkür etti.

TDV Şeyh Sufi İmam Hatip Lisesi çalışanı Muhammed Cama da öğrencilerle her gün gelip iftar yaptıklarını söyledi.

İlgililere teşekkür eden Cama, "Öğrencilerimiz, çalışanlarımız, her gün iftarımızı burada açıyoruz. Allah razı olsun. İftarda çok çeşitli yemekler var. Her günde farklı yemekler yapılıyor. Meyve, hurma, süt, her şey var. Bolluk, bereket var, Türk milleti sayesinde. Diyanet İşleri Başkanlığından, Türkiye Diyanet Vakfından ve Türk milletinden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok minnettarız." ifadelerini kullandı.