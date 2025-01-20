TDV, Suriye\'de 8 Bin Kişiye Ekmek Dağıtıyor

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye'de günlük 8 bin savaş mağduru ihtiyaç sahibine ekmek dağıtıyor.

Vakfın anlaşmalı olduğu fırınlarda pişen ekmekler poşetlenerek araçlarla dağıtım yerlerine sevk ediliyor.

Daha önceden sahada tespiti yapılan ihtiyaç sahipleri fişleriyle gelip günlük ekmeklerini alıyor.

Bu kapsamda Halep'in Sukkeri semtine giden TDV ekipleri, 1000 aileye yönelik ekmek dağıtımını gerçekleştirdi.

TDV Suriye Saha Sorumlusu İbrahim Gümüş, AA muhabirine, 2016'dan itibaren faaliyet yürüttükleri Suriye'de her gün ekmek dağıtmaya devam ettiklerini söyledi.

Savaş nedeniyle mağdur olanların ekmeğe ulaşmakta zorluk çektiğine dikkati çeken Gümüş, Beşşar Esed rejiminin devrilmesiyle Halep, Hama, Humus ve Şam'daki ihtiyaç sahiplerine de ekmek götürmeye başladıklarını, günlük 8 bin savaş mağduru ihtiyaç sahibine ulaştıklarını ifade etti.

Suriyelilerin Türkiye'yi umut olarak gördüğünü dile getiren Gümüş, ekmek dağıttıkları bölgelerde sevinçle karşılandıklarını kaydetti.