TDV Yarıyıl Kampları Devam Ediyor - Son Dakika
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TDV Yarıyıl Kampları Devam Ediyor

TDV Yarıyıl Kampları Devam Ediyor

Türkiye Diyanet Vakfı, burslu öğrenciler için 12 şehirde eğitim ve kültürel kamp düzenliyor.

31.01.2025 11:48
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Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) burs desteği sağladığı öğrencilerin mesleki, kişisel ve akademik gelişimlerine katkıda bulunmak, sanatsal ve kültürel birikimlerini artırmak amacıyla düzenlediği "2025 Yarıyıl Kampları" sürüyor.

Farklı şehirlerde eğitim gören 1774 lise ve üniversite öğrencisinin katılımıyla 12 şehirde gerçekleştirilen kamp programının Bursa'daki ayağı, Nilüfer ilçesindeki Bursa Dini İhtisas Merkezi Müdürlüğü'nde yapılıyor.

Alanında uzman eğitimciler tarafından eğitimlerin ve konferansların verildiği program kapsamında, atölye çalışmaları, geleneksel el sanatları, müzik ve gezi etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürü Esen Sezen Kılıç, programla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, kampların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kamplarda öğrencilere yönelik düzenlenen etkinliklere değinen Kılıç, şunları kaydetti:

"Kamplarda vakıf kimliği şuuru, Müslüman kimliği üzerine seminerler, sosyal ve kültürel faaliyetler, alanında uzman hocaların konferansları, cemaatle namaz programları gibi öğrencilerin manevi dünyalarına katkı sağlayacak etkinlikler planlıyoruz. Necip milletimizin yapmış olduğu, vakfımıza emanet ettiği bağışlarla bu hizmetleri yürütmeye gayret gösteriyoruz. Her yıl geleneksel olarak bu kampları icra ediyoruz. Yaz ve kış kamplarımızda TDV olarak bir marka haline geldik."

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencisi Bilal Çiçek, ilk defa kamp programına katıldığını belirterek, "Spordan musikiye birçok alanda faaliyetler yaptık. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Hocalarımız geldi, bizleri çok güzel bilgilendirdi. Bursa'nın tarihi mekanlarını gezdik. Ulu Cami başta olmak üzere Osmangazi, Orhangazi türbelerini ziyaret ettik. Bursa'yı çok sevdik, buradan çok memnun kaldık. Bizi çok dostça karşıladılar ve mağdur etmediler." ifadelerini kullandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Khalil Youssouf Adam da tüm öğrencilere kamplara katılmasını tavsiye ederek, "Yarıyıl kampı çok güzeldi, çok faydalandık. Değerli hocalar ve öğrencilerle tanıştık. Diğer ülkelerden, kültürlerden gelen öğrencilerle kardeşlik ve eğitim kampı oldu. Bursa'nın tarihi yerlerini gezdik." dedi.

Vakıf burslusu öğrencilerin katılımıyla 18 Ocak'ta başlayan kamplar, 16 Şubat'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TDV Yarıyıl Kampları Devam Ediyor - Son Dakika

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