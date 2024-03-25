TDV Genel Müdürü: Türkiye Diyanet Vakfı olarak 5 bin 818 yetime ev sahipliği yapıyoruz

Güncel

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, "Biz dünya genelinde ve Türkiye içinde 5 bin 818 tane yetime ev sahipliği yapmaya ve onları himaye etmeye çalışan bir vakıfız." dedi.

TDV Bursa İl Temsilciliği tarafından Bursa İl Müftülüğü Sinan Durmaz Konferans Salonu'nda yetim iftar programı gerçekleştirildi.

İftar öncesinde, TDV gönüllüleri tarafından yetim çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler yapıldı, Hacivat-Karagöz gösterisi sunuldu.

TDV Genel Müdürü İzani Turan, yaptığı konuşmada, ramazan ayını tebrik ederek herkesin sağlıkla Ramazan Bayramına kavuşmasını diledi.

TDV'nin "Unutursan Yetim Kalır" diye bir projesinin olduğunu anlatan Turan, "Unutursan Yetim Kalır projesi kapsamında ramazan ayının 15'inci gününü biz yetimlere tahsis ediyoruz. Bugün de Dünya Yetimler Günü. Biz dünya genelinde ve Türkiye içinde 5 bin 818 yetime ev sahipliği yapmaya ve onları himaye etmeye çalışan bir vakıfız. Yetimler bizim muhterem ve mübarek acizlerimiz. Onların emaneti hem devlete hem millete hem de bizim gibi sivil toplum kuruluşlarına emanet. Bu emanetin bilinci içinde bugünü onlara tahsis ettik." diye konuştu.

"Yetimleri himaye ediyoruz"

Hazreti Muhammed'in yetimlere yönelik tavsiyesinin olduğunu aktaran Turan, şunları kaydetti:

"O da şu; 'Yetim ve yetime himayelik eden ile ben cennette bu şekilde olacağım' buyuruyor ve iki parmağını yan yana getiriyor. Biz ona talibiz. Resulullah'ın yanında bulunmaya, onun civarında olmaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak bu milletin bağışçılarının ve hayırseverlerin geçmişlerine rahmet eylesin ve kendilerinden razı olsun. Onlar bağışlarını yapıyorlar. Biz de onlara kefillik yapıyoruz. Yetimleri himaye ediyoruz. Cenab-ı Hak tabii ki kimseyi yetim bırakmasın ama yetimlik de bir gerçek. Çünkü Resulullah da bir yetimdi ve yetimliğin ne demek olduğunu İslam bize düsturlarıyla ortaya koyuyor ve Allah'a şükürler olsun ki onu en iyi anlayanlar da biz Müslümanlarız. Ben bu vesileyle Yetimler Günü'nün yetimlerin himaye edilmesi noktasında bir farkındalık oluşmasına vesile olmasını diliyorum."

Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır da TDV'nin şu anda yeryüzünde iyiliğin yayılması için çaba gösterdiğini belirterek, "TDV, özellikle toplumlarımızın manevi sigortası olan yetimlerimize de ayrı bir değer vererek hizmetine devam ediyor." dedi.

İftarın ardından protokol üyeleri, yetim çocuklara hediyeler verdi.

İftara Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve din görevlileri de katıldı.