TDV Yurtları İstanbul'un fethinden Kudüs'ün özgürlüğüne dua programı düzenledi - Son Dakika
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TDV Yurtları İstanbul'un fethinden Kudüs'ün özgürlüğüne dua programı düzenledi

TDV Yurtları İstanbul\'un fethinden Kudüs\'ün özgürlüğüne dua programı düzenledi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Yurtları, 28 ildeki 33 farklı camide sabah namazında dua programı düzenledi. Programda konuşan Doç. Dr. Fatih Kurt, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in müjdesine vesile olan ecdadı yad etmek, Kudüs'ün özgürlüğü için dua etmek ve tüm şehitlere rahmetle dualar göndermek amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

29.05.2024 11:24
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Yurtları, " İstanbul'un fethinden Kudüs'ün özgürlüğüne" sloganıyla 28 ildeki 33 farklı camide sabah namazında dua programı düzenledi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, il ve ilçe müftülüklerinin desteğiyle gerçekleştirilen etkinlik, gönüllü öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla yapıldı.

İstanbul Ümraniye İlçe Müftülüğüne bağlı İlim Sarayı Camii'nde gerçekleştirilen programda konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri, TDV Mütevelli Heyeti Üyesi, Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatih Kurt, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) müjdesine vesile olan ecdadı hayırla yad etmek, Kudüs'ün özgürlüğü için dua etmek ve tüm şehitlere rahmetle dualar göndermek amacıyla ülke genelinde sabah namazında bir araya geldiklerini kaydetti.

"Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'a girişi, Allah Resulü'nün Mekke-i Mükerreme'ye girişindeki tevazuya benzer." ifadesini kullanan Kurt, şunları aktardı:

"İnsanlar, Fatih Sultan Mehmet'in kumandan olduğunun farkına varmayıp Akşemsettin'e hürmet ettiklerinde, Akşemsettin parmağıyla padişahın Fatih olduğunu işaret etmiştir. Sultan Fatih ise kendisine gösterilen hürmeti hocasına göstermeye davet etmiştir. Fatih Sultan Mehmet, Allah'ın lütfettiği bu fethi bir büyüklenme vesilesi yapmamış ve tevazuyla İstanbul'a girmiştir. Fetih sonrasında kimsenin yaşam hakkına, huzuruna, hayatına kastetmemiştir."

Kurt, tarihin hiçbir döneminde Müslümanların, günahsız insanları, silah çekmeyen masum sivilleri katletmediğine dikkati çekerek, "İstanbul'un, Mekke'nin ve Kudüs'ün fethinde herkesin yaşam hakkı korunmuştur. Bugün zalim İsrail'in yaptığı gibi şehirleri katletme, ibadethaneleri yıkma, çocukları öldürme, masum annelerin hayatlarını sonlandırma gibi eylemler İslam tarihinde asla yer almamıştır." açıklamasında bulundu.

Fatih Sultan Mehmet'in 21 yaşında genç bir komutan olduğunu, o yaşa kadar kendisini iyi hazırladığını, ilim tahsilinde ihmalde bulunmadığını, birçok ilmi öğrendiğini, birçok dili konuşabilen gayretli bir genç olduğunu belirten Kurt, Fatih olabilmenin, yürek ve gönül fetihleri gerçekleştirebilmek demek olduğunu, lider olmanın yolunun da kendini iyi yetiştirmekten, ilim tahsilinden taviz vermemekten geçtiğini kaydetti.

Namaz sonrası vatandaşlar öğrencilerle Filistin'de acıların sona ermesi ve Kudüs'ün kurtuluşu için dua etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TDV Yurtları İstanbul'un fethinden Kudüs'ün özgürlüğüne dua programı düzenledi - Son Dakika

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