Tebbun, Cezayir'de İkinci Dönemine Başladı - Son Dakika
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Tebbun, Cezayir'de İkinci Dönemine Başladı

Cumhurbaşkanı Tebbun, yüzde 84,30 oyla yeniden seçilerek yemin etti ve göreve başladı.

17.09.2024 18:46
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Cezayir'de 7 Eylül'deki seçimlerde oyların yüzde 84,30'unu alarak yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, ikinci dönem için yemin ederek görevine başladı.

Başkent Cezayir'de, ülkedeki yabancı büyükelçi ve diplomatların yanı sıra Cezayirli sivil ve askeri üst düzey yetkililerin katılımlarıyla yemin töreni düzenlendi.

Tebbun'un seçimlerdeki rakipleri Barış Toplumu Hareketinin (MSP) adayı Abdulali Hassani Şerif ve Sosyalist Güçler Hareketinden (FFS) Yusuf Uşiş de törene katılan isimler arasında yer aldı.

Yemin töreni, Osmanlı döneminde başkent Cezayir'de inşa edilen tarihi Keçiova Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Cezayir Anayasa Mahkemesi Başkanı Ömer Belhac da törende 7 Eylül'de gerçekleşen Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin kesin sonuçları hatırlattı.

Belhac, Tebbun'un yüzde 84,30 ile ikinci kez 5 yıllık süre için cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandığını söyledi.

Tören, Cumhurbaşkanı Tebbun'un yemin etmesiyle sona erdi.

Cezayir'de 2019 yılında kitlesel halk protestoları sonucu 20 yıllık iktidarı sonrasında istifa etmek zorunda kalan Abdulaziz Buteflika'nın ardından Abdülmecid Tebbun, yapılan seçimlerde oyların yüzde 58'ini alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı olmuştu.

Tebbun, görevini bir dönem daha devam ettirmek için bağımsız adaylığını koyarken ordu, medya, dini topluluklar, iş adamları ve bazı siyasi partilerin de desteğini almıştı.

Kaynak: AA

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