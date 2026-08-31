Ted Cruz'dan İran İçin Silahlandırma Önerisi - Son Dakika
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Ted Cruz'dan İran İçin Silahlandırma Önerisi

Ted Cruz\'dan İran İçin Silahlandırma Önerisi
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Senatör Ted Cruz, ABD'nin İran'daki protestocuları silahlandırması gerektiğini savundu.

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, ABD yönetiminin İran'daki protestocuları "silahlandırması" gerektiğini öne sürdü.

Cruz, NBC News kanalına verdiği demeçte ABD dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'li senatör, İran'daki uzun vadeli hedefin "rejimin çökmesi" olduğu görüşünü savunarak, "İran halkının iktidarı devirmesi amacıyla Başkan Trump ve yönetimine İran'daki protestocuları silahlandırması için ısrarla vurgu yapıyorum." ifadesini kullandı.

İran'daki askeri kapasitenin zayıflatılmasını ABD'nin "birincil hedefi" olarak tanımlayan Cruz, iktidarın devrilmesinin ise "ikinci hedef" olduğunu ileri sürdü.

Öte yandan, ABD'nin 3 Ocak'taki askeri müdahalesi sonucu alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun "meşru olmadığını" ve seçmenlerin iradesine "aykırı" şekilde iktidara geldiğini iddia eden Cruz, Venezuela'da özgür ve adil seçimlerin yapılması gerektiğini ve ABD yönetiminin bu yönde çalıştığını savundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ted Cruz'dan İran İçin Silahlandırma Önerisi - Son Dakika

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