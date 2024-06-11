Tekirdağ'da yaralı halde bulunan tilki yavrusu, belediye ekiplerince tedavi edildi.
Kapaklı ilçesinde yaralı tilki yavrusunu gören vatandaşlar, durumu Kapaklı Belediyesine bildirdi.
Belediye ekiplerince yakalanan tilki yavrusu, tedavi altına alındı.
Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı veterinerlerce tedavi edilen yavru tilki, Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Tedavi edilen tilki yavrusu Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi - Son Dakika
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