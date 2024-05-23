Tedavisi Tamamlanan Yaban Ördekleri Beyşehir Gölü'ne Salındı - Son Dakika
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Tedavisi Tamamlanan Yaban Ördekleri Beyşehir Gölü'ne Salındı

Konya'da Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesinde tedavisi tamamlanan yaban ördekleri Beyşehir Gölü Milli Parkına salındı.

23.05.2024 20:20
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Tedavisi tamamlanan yaban ördekleri Beyşehir Gölü'ne salındı

Konya'da Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesinde tedavisi tamamlanan yaban ördekleri Beyşehir Gölü Milli Parkına salındı

KONYA - Konya'da hayvanat bahçesinde tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan yaban ördekleri Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü Milli Parkı'na salındı.

Konya'da İç Anadolu Bölgesi'nin tek yaban hayvanı rehabilitasyon merkezi olan Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünce farklı tarihlerde tedavi, bakım ve rehabilitasyon için bırakılan yaban ördekleri tedavi ve rehabilite süreçlerinin tamamlanmasının ardından ait olduğu doğal yaşam alanına bırakıldı. Beyşehir Gölü Milli Parkı'na salınmasına karar verilen 70 yaban ördeği, Beyşehir ilçesinde Jandarma burnu mevkiindeki kıyıda tatlı sulara bırakıldı. Yaban ördeklerinin tatlı sularla buluşturulması programında konuşan Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesinde bakım ve tedavisi yapılan ve aynı zamanda burada üreyen yaban ördeklerini Beyşehir Gölü ile buluşturmak için bir araya geldiklerini vurgulayarak, "Ördeklerimizi bugün getirdik. Beyşehir Gölümüz Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü, 100'ün üzerinde kuşa ve su kuşuna ev sahipliği yapıyor. Gölümüz, her sene burada üreyen hem kış boyunca burada konaklayan milyonlarca kuşumuza ev sahipliği yapıyor. Böyle güzel bir ortamda böyle güzel bir doğada bu yaban hayvanlarımızı gölümüzde buluşturuyoruz. Yolları açık olsun, hayırlı olsun" dedi.

Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi Veteriner İşleri Müdürü Ufuk Ertürk ise, Karatay Belediyesine ait yaban hayvanı ve rehabilitasyon merkezinin İç Anadolu Bölgesinin tek yaban hayvanı rehabilitasyon merkezi olduğunu hatırlatarak, merkezin yıl boyunca Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerince getirilen hasta ve yaralı yaban hayvanlarının bakım ve tedavilerinin yapıldığı bir merkez durumunda bulunduğunu vurguladı. Tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan hayvanların daha sonra doğal yaşam alanlarına yeniden kavuşturulduğunu anlatan Ertürk, "Yaban ördeklerimizin de aynı şekilde salınımını gerçekleştirdik. Beyşehir Gölümüzün yaban hayatını daha da geliştirip destekleyecek bir şekilde salınımlarını gerçekleştirdik. Bize gelen hayvanlar, muhtelif rahatsızlıkları olanlar veya yaralı olarak geliyor. Haftanın her günü doğa ve koruma milli parklardan muhtelif hayvanları tedavi ve rehabilitasyon için teslim alıyoruz. Bunların içinde yırtıcılar var, göçmen kuşlar var. Hayvanların durumuna ve rahatsızlığına göre tedavi ve rehabilitasyon süreçleri değişiyor. Salınımı yaptığımız tür ise göçmen hayvanlar. Bunlar sulak alanlarda yaşıyor. Göç zamanı geldiğinde buradan da giderler. Göle 70 yaban ördeği bıraktık" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kafeslerinden çıkarılan yaban ördekleri Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Orhan Çatalçam ve protokol tarafından tatlı sulara salındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tedavisi Tamamlanan Yaban Ördekleri Beyşehir Gölü'ne Salındı - Son Dakika

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