Güncel

Tedavisi tamamlanan yavru kedi Biber sahibiyle buluştu

Büyükşehir'in şefkat eli minik kediyi iyileştirdi

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Kahraman İtfaiye Eri Seray Başol tarafından yangından kurtarılan yavru kedi Biber, tedavisinin tamamlanmasının ardından; Başkan Ahmet Akın ve beraberinde İtfaiye Eri Seray Başol ile Veteriner Hekim Mehmet Emre Öztürk tarafından sahibine teslim edildi.

Geçtiğimiz günlerde Karesi ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından kısa sürede söndürülmüştü. İtfaiye Eri Seray Başol tarafından yangından kurtarılan yavru kedi, Büyükşehir Belediyesi Altıeylül Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'nde Veteriner Hekim Mehmet Emre Öztürk'ün de müdahalesiyle tedavi edilerek hayata tutundu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın; İtfaiye Eri Seray Başol ve Veteriner Hekim Mehmet Emre Öztürk ile birlikte yavru kediyi sahibi Elif Biroğlu'na ulaştırdı. Yaklaşık bir ay önce sokakta bulduğu ve sahiplendiği kedisine 'Biber' ismini veren Elif Biroğlu, yangından kurtarıp sağlığına kavuşturan Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Başkan Ahmet Akın'a teşekkür etti.

"Can dostlarımızın mutluluğu için çalışıyoruz"

"Sahip çıkıyoruz, sahipsiz bırakmıyoruz" projesi ile sokak hayvanlarını sahiplendirme seferberliği başlatarak Türkiye'ye örnek olduklarını söyleyen Başkan Ahmet Akın "Biber, evine kavuştu. Biz mutluyuz. Bizler özellikle can dostlarımızın mutluluğu için çalışıyoruz. Onların da can olduğunu unutmamamız lazım. Bu vicdan işi. Bizler her zaman sokaktaki canlarımızın yanındayız. Onların sağlıklı ve mutlu bir yuvaları olması için şehrimizde sahiplendirme seferberliği başlattık. https://candostlar.balikesir.bel.tr/ adresinden isteyen tüm vatandaşlarımız barınaklarımızda bulunan can dostlarımıza yuva olabilir. Bu can dostlara sahip çıkan herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Tedavisi tamamlandı

Yavru kediyi sahibine kavuşturduğu için mutlu olduğunu belirten İtfaiye Eri Seray Başol "Miniğimizi sahibine teslim ettik. Çok mutluyuz. İnşallah, bundan sonraki yaşamını da sağlıklı bir şekilde sürdürür." dedi. Yavru kedi Biber'in tedavisi ile ilgili bilgi veren Veteriner Hekim Mehmet Emre Öztürk "Kedimiz bize ulaştığında bitkin haldeydi. İlk anda itfaiye erimizin oksijen desteği sayesinde kedimiz hayatta kalmıştı. Rutin tahlilleri yapıldıktan sonra tedavi altına alındı. Karbon monoksit zehirlenmelerinde ilk 48 tehlikeli bir süreç olduğu için; kedimiz bizim gözetimimiz altında yoğun bakımda kaldı. Sonrasında tedavisini tamamlayarak kedimizi sahibine teslim ettik" şeklinde konuştu.

"Diğer belediyelere örnek olsun"

Biber'i 1 ay önce sokaktan sahiplendiğini ifade eden Elif Biroğlu "Çok küçüktü, sokakta yaşayamaz diye düşündüm, hastaydı. Tedavisini ve aşılarını yaptırdım. Daha sonra evde böyle bir olay cereyan etti. Çok şükür şu an kurtuldu. Ahmet Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum ilgilendiği için sokak hayvanlarıyla. Diğer belediyelere ve belediye başkanlarına inşallah örnek olur" dedi.