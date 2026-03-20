İran DMO, Nasrallah Füzesini İlk Kez Kullandı
İran DMO, Nasrallah Füzesini İlk Kez Kullandı

20.03.2026 04:33
İran Devrim Muhafızları, Nasrallah füzesini 'Gerçek Vaat 4 Operasyonu'nda kullandığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Kadr füzesinin gelişmiş güdümlü versiyonu olan çoklu savaş başlığına sahip Nasrallah füzesinin ilk kez 'Gerçek Vaat 4 Operasyonu'nun' 65'inci dalgası kapsamında kullanıldığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO), İsrail'e karşı yapılan misilleme saldırıları ile ilgili yeni açıklama geldi. DMO, Gerçek Vaat 4 Operasyonu'nun 65'inci dalgasının tamamlandığını duyurarak, Kadr füzesinin gelişmiş güdümlü versiyonu olan çoklu savaş başlığına sahip Nasrallah füzesinin bu saldırı dalgasında ilk kez kullanıldığını açıkladı. Bu kapsamda İsrail'in Hayfa ve Aşdod bölgelerindeki önemli enerji ve güvenlik altyapılarının, büyük petrol rafinerilerinin ve askeri destek merkezlerinin hedef alındığı aktarıldı. Operasyonun ayrıca Körfez ülkelerindeki El Kharj Hava Üssü, Şeyh İsa Hava Üssü ve El Dhafra Hava Üssü dahil ABD bağlantılı hedeflere yönelik orta menzilli füze saldırılarını da içerdiği vurgulandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Yerel, İran, Son Dakika

Advertisement
