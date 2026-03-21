İran gizli silah mı kullandı? 4 bin kilometre uzaktaki ABD-İngiltere üssünü hedef aldılar

21.03.2026 07:33
İran, daha önce açıkladığı 2 bin kilometrelik menzil sınırının iki katına ulaşan bir füzeyle, ABD-İngiltere'nin Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia askeri üssünü hedef aldı. Wall Street Journal'ın haberindeki iddiaya göre, füzelerden biri arıza yaparken diğerine ABD savaş gemisi tarafından önleme füzesi ateşlendi ancak engellenebildi mi bilinmiyor.

İran, bilinen füze menzil kapasitesinin çok ötesinde bir saldırıyla dikkatleri envanterindeki sürprizlere çekti. Wall Street Journal'ın çok sayıda ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, başkent Tahran'dan yaklaşık 4 bin kilometre uzaklıktaki ABD- İngiltere ortak üssü Diego Garcia'ya İran tarafından iki adet orta menzilli balistik füze fırlatıldı. Bu İran'ın açıkladığı 2 bin kilometrelik menzilin en az iki katı kapasiteye sahip olduğunu gösteriyor.

Öte yandan İngiltere bu gece İran'a yönelik saldırılarda ABD'ye üs kullanım izni vereceğini açıklamış Tahran da misilleme yapacağını söylemişti.

4 BİN KİLOMETRELİK HEDEF

İran'ın ülke topraklarından yaklaşık 4 bin kilometre uzaklıktaki üssü vurma girişimi, İran füzelerinin daha önce kabul edilenden çok daha uzun menzile sahip olduğunu ortaya koydu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, geçen ay yaptığı açıklamada İran'ın füzelerinin menzilini 2 bin kilometre ile sınırladığını iddia etmişti. Ancak Diego Garcia'ya yönelik bu girişim, bu sınırın iki katına ulaşıldığını gösterdi.

FÜZELERDEN BİRİ ARIZA YAPTI

Habere göre, fırlatılan füzelerden biri uçuş sırasında arıza yaptı. Diğer füze için ise bir ABD savaş gemisi tarafından SM-3 önleme füzesi ateşlendi. Önlemenin başarılı olup olmadığı henüz tespit edilemedi. Füzelerin ne zaman fırlatıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzlemeyenler pişman Dün gece neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
İran yeni silahını ilk kez kullandı İran yeni silahını ilk kez kullandı
Savaşta üstünlük el değiştirdi ABD’ye bir günde iki ağır darbe Savaşta üstünlük el değiştirdi! ABD'ye bir günde iki ağır darbe
İstanbul’da facia Bayramın ilk saatlerinde 3 can kaybı İstanbul'da facia! Bayramın ilk saatlerinde 3 can kaybı
Adana’da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var Adana'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Şampiyonluk gidince delirdiler Kupayı askeri üsse götürüp tehdit ettiler Şampiyonluk gidince delirdiler! Kupayı askeri üsse götürüp tehdit ettiler

06:24
Bodrum’da milyonluk tekneler alev alev yanıyor
Bodrum'da milyonluk tekneler alev alev yanıyor
04:33
Trump: İran’a yönelik askeri çabaları azaltmayı düşünüyoruz
Trump: İran'a yönelik askeri çabaları azaltmayı düşünüyoruz
03:48
ABD ordusu, İran’daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu
ABD ordusu, İran'daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu
03:18
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi
02:36
Güney Kore’de fabrika yangını 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı
Güney Kore'de fabrika yangını! 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı
02:30
Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu
Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu
