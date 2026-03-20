Pendik'te Feci Taksi Kazası: 3 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Pendik'te Feci Taksi Kazası: 3 Ölü, 1 Yaralı

20.03.2026 07:33
İstanbul Pendik'te bir ticari taksinin su kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Pendik'te sabah saatlerinde Ankara istikametinde seyir halindeki bir ticari taksinin kontrolden çıkarak su kanalına savrulması sonucu meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

İstanbul'un Pendik ilçesi Kurtköy mevkiinde, sabah saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen 34 TDE 80 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak yol kenarındaki su kanalına savruldu. Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen araçta bulunanlar sıkışırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde araçtaki 3 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazadan yaralı olarak kurtulan 1 kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan cenazeler, incelemelerin ardından Adli tıp morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te Feci Taksi Kazası: 3 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Pendik'te Feci Taksi Kazası: 3 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
