Şampiyonluk gidince delirdiler! Kupayı askeri üsse götürüp tehdit ettiler

20.03.2026 08:45  Güncelleme: 08:49
Afrika Futbol Federasyonu, Afrika Uluslar Kupası finali hakkındaki tartışmalı süreci sonlandırdı. Fas'ın itirazını kabul ederek, Senegal'i hükmen mağlup ilan etti ve final karşılaşmasını 3-0 Fas lehine tescil etti. Bu kararla birlikte, Afrika Uluslar Kupası'nın şampiyonu Fas oldu. Karara Senegal Milli Takım Teknik Direktörü Pape Thiaw'dan sert tepki geldi. Pape Thiaw, kupayı askeri üsse götürüp ''Bize ait olanı kimse alamaz'' diyerek karara sert tepki gösterdi.

Afrika Futbol Federasyonu, Afrika Uluslar Kupası finaline ilişkin yaptığı açıklamayla tartışmalı sürece noktayı koydu. Fas'ın itirazı kabul edilirken, şampiyonluk resmen el değiştirdi.

SENEGAL HÜKMEN MAĞLUP SAYILDI

Federasyondan yapılan açıklamada, Senegal'in hükmen mağlup ilan edildiği ve final karşılaşmasının 3-0 Fas lehine tescillendiği duyuruldu. Bu kararın ardından Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu Fas'a verildi.

PAPE THIAW'DAN SERT TEPKİ

Kararın ardından Senegal cephesinden sert bir çıkış geldi. Milli takım teknik direktörü Pape Thiaw, kupayı askeri üsse götürerek dikkat çeken bir hamle yaptı.

Thiaw, "Bize ait olanı kimse alamaz. Almak isteyen gelsin de denesin" sözleriyle karara tepki gösterdi. Yaşanan gelişmeler Afrika futbolunda gerilimi artırırken, sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
