Tarihin en büyük zammı pompaya yansıdı! İşte yeni motorin fiyatları

Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.03.2026 08:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Doğu'daki kriz petrol fiyatlarını tarihi seviyelere taşırken, Türkiye'de akaryakıt fiyatları bir kez daha yükseldi; motorine gece yarısı yapılan 5 lira 18 kuruşluk zamla litre fiyatı 75 TL sınırına dayandı.

Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapanması ve bölgedeki petrol akışının ciddi oranda sekteye uğraması, dünya genelinde arz krizini tetikledi. Küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 30'unun risk altına girdiği bu süreçte, uluslararası fiyatlar hızla yükseldi. Bu gelişmelerin etkisi Türkiye'de de doğrudan hissedildi.

Motorin grubunda litre başına 5 lira 18 kuruşluk artış pompaya yansıdı. Yapılan zamla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 71,10 liraya, Ankara'da 72,22 liraya, İzmir'de 72,50 liraya yükseldi. Adana'da 73,06 lirayı gören fiyatlar, doğu illerinde ise 73,90 liraya kadar çıktı.

Petrol fiyatları, İran'ın güneyinde Basra Körfezi'nde yer alan Güney Pars doğalgaz sahasının bazı rafinerilerine düzenlenen saldırı ve İran'dan sert bir misilleme sonrası yükselmişti. İran, altyapısının yeniden hedef alınması halinde "sıfır kısıtlama" göstereceği uyarısında bulundu ve Katar ile Kuveyt de dahil olmak üzere bölge genelindeki enerji tesislerine saldırılar düzenledi.

Enerji altyapılarına düzenlenen saldırıların etkisiyle yüksek seyreden enerji fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın olası saldırılara ilişkin açıklamaları sonrası kısmen geriledi.

Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya İran'ın petrol ve doğalgaz altyapısını hedef almaması yönünde çağrıda bulunduğunu söyledi.

Bu gelişmelerin ardından brent petrolün varil fiyatı uluslararası vadeli piyasalarda 110 doların altına indi.

Gün içinde 119,11 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı saat 20.56 itibarıyla 108,44 dolardan alıcı buldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 95,9 dolardan işlem görüyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Neco3955 Neco3955:
    iyi bayramlar Türkiye 4 2 Yanıtla
  • isa yatar isa yatar:
    Harika ya uçuyoruz 3 3 Yanıtla
  • Erkan demir Erkan demir:
    Ne oldu Gabar daki petrolumüzz. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 yaşındaki bebek öldü, altından dram çıktı 1 yaşındaki bebek öldü, altından dram çıktı
Altınları sakladığı yere bakın: Belediye ekipleri seferber oldu Altınları sakladığı yere bakın: Belediye ekipleri seferber oldu
12 ülkeden İran’a çağrı Bakan Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş 12 ülkeden İran'a çağrı! Bakan Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş
İran savaşı yeni safhaya geçiyor Asker yığıyorlar, işte Trump’ın hedefindeki 3 bölge İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
Bomba iddia: Belediye başkanının özel kalemi vatandaşı dolandırdı Bomba iddia: Belediye başkanının özel kalemi vatandaşı dolandırdı
Telefon duvar kağıdı bomba Her gören ’’Aferin Arda’’ diyor Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor

08:49
Antalya’da yangın faciası: 5’i çocuk 6 ölü
Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk 6 ölü
08:45
Şampiyonluk gidince delirdiler Kupayı askeri üsse götürüp tehdit ettiler
Şampiyonluk gidince delirdiler! Kupayı askeri üsse götürüp tehdit ettiler
08:15
Adana’da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Adana'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
07:44
Mescid-i Aksa’da 59 yıl sonra bir ilk Bayramı zehir eden görüntü
Mescid-i Aksa'da 59 yıl sonra bir ilk! Bayramı zehir eden görüntü
07:33
İstanbul’da facia Bayramın ilk saatlerinde 3 can kaybı
İstanbul'da facia! Bayramın ilk saatlerinde 3 can kaybı
07:28
Savaşta üstünlük el değiştirdi ABD’ye bir günde iki ağır darbe
Savaşta üstünlük el değiştirdi! ABD'ye bir günde iki ağır darbe
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 09:00:43. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.