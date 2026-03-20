Tarihin en büyük zammı pompaya yansıdı! İşte yeni motorin fiyatları

Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapanması ve bölgedeki petrol akışının ciddi oranda sekteye uğraması, dünya genelinde arz krizini tetikledi. Küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 30'unun risk altına girdiği bu süreçte, uluslararası fiyatlar hızla yükseldi. Bu gelişmelerin etkisi Türkiye'de de doğrudan hissedildi.

TARİHİ ZAM PAMPAYA YANSIDI

Motorin grubunda litre başına 5 lira 18 kuruşluk artış pompaya yansıdı. Yapılan zamla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 71,10 liraya, Ankara'da 72,22 liraya, İzmir'de 72,50 liraya yükseldi. Adana'da 73,06 lirayı gören fiyatlar, doğu illerinde ise 73,90 liraya kadar çıktı.

PETROL FİYATLARI 120 DOLARI GÖRDÜ

Petrol fiyatları, İran'ın güneyinde Basra Körfezi'nde yer alan Güney Pars doğalgaz sahasının bazı rafinerilerine düzenlenen saldırı ve İran'dan sert bir misilleme sonrası yükselmişti. İran, altyapısının yeniden hedef alınması halinde "sıfır kısıtlama" göstereceği uyarısında bulundu ve Katar ile Kuveyt de dahil olmak üzere bölge genelindeki enerji tesislerine saldırılar düzenledi.

Enerji altyapılarına düzenlenen saldırıların etkisiyle yüksek seyreden enerji fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın olası saldırılara ilişkin açıklamaları sonrası kısmen geriledi.

Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya İran'ın petrol ve doğalgaz altyapısını hedef almaması yönünde çağrıda bulunduğunu söyledi.

Bu gelişmelerin ardından brent petrolün varil fiyatı uluslararası vadeli piyasalarda 110 doların altına indi.

Gün içinde 119,11 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı saat 20.56 itibarıyla 108,44 dolardan alıcı buldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 95,9 dolardan işlem görüyor.