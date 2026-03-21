Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump: İran Operasyonları Sona Erebilir

21.03.2026 04:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran'a yönelik askeri operasyonların sona erebileceğini ve hedeflerine yaklaştıklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı başlatılan savaşla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

İran'a yönelik askeri operasyonun kademeli olarak sona erebileceğini belirten Trump, "İran'daki rejime karşı Ortadoğu'da sürdürdüğümüz büyük askeri çabalarımızı azaltmayı düşünürken, hedeflerimize çok yaklaştık" ifadelerini kullandı.

HEDEFLERİNİ TEK TEK SIRALADI

İran ile ilgili bu hedeflerine açıklık getiren Trump, "İran'ın füze kabiliyetini, fırlatma rampalarını ve bunlarla ilgili her şeyi tamamen etkisiz hale getirmek. İran'ın savunma sanayisini imha etmek. Uçaksavar silahları da dahil olmak üzere İran'ın donanmasını ve hava kuvvetlerini ortadan kaldırmak. İran'ın nükleer silah üretme kapasitesine yaklaşmasına asla izin vermemek ve böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde ABD'nin hızlı ve güçlü bir şekilde tepki verebileceği bir konumda olmak. İsrail, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt ve diğerleri de dahil olmak üzere Orta Doğu'daki müttefiklerimizi en üst düzeyde korumak" ifadelerini kullandı.

"HÜRMÜZ BOĞAZI, ONU KULLANAN ÜLKELER TARAFINDAN KORUNMALI"

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından kapanan Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine de değinen Trump, "Hürmüz Boğazı, onu kullanan diğer ülkeler tarafından gerektiği şekilde korunmalı ve denetlenmelidir. ABD orayı kullanmıyor" dedi. Buna rağmen, talep edilmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlama çabalarına katkı sunabileceklerinin altını çizen Trump, "Ancak İran tehdidi ortadan kaldırıldığında buna gerek kalmamalıdır. Daha da önemlisi, boğazın güvenliğini sağlamak bu ülkeler için kolay bir askeri operasyon olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP: ATEŞKES İSTEMİYORUM

ABD Başkanı Donald Trump, savaşın 21. gününde kameraların karşısına geçerek diplomatik çözüm bekleyenleri şoke eden açıklamalarda bulunmuştu. Ateşkes ihtimalini kesin bir dille reddeden Trump, şu ifadeleri kullanmıştı; "Ateşkes istemiyorum. Karşı tarafı kelimenin tam anlamıyla yok ederken asla ateşkes yapılmaz. Bizim Hürmüz Boğazı'na ihtiyacımız yok, orayı kullanmıyoruz. Boğaz belli bir noktada kendiliğinden açılacaktır."

Kaynak: İHA

Hürmüz Boğazı, Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Yerel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzlemeyenler pişman Dün gece neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
İran yeni silahını ilk kez kullandı İran yeni silahını ilk kez kullandı
Savaşta üstünlük el değiştirdi ABD’ye bir günde iki ağır darbe Savaşta üstünlük el değiştirdi! ABD'ye bir günde iki ağır darbe
İstanbul’da facia Bayramın ilk saatlerinde 3 can kaybı İstanbul'da facia! Bayramın ilk saatlerinde 3 can kaybı
Adana’da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var Adana'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Şampiyonluk gidince delirdiler Kupayı askeri üsse götürüp tehdit ettiler Şampiyonluk gidince delirdiler! Kupayı askeri üsse götürüp tehdit ettiler

23:05
Trump ateşkes kapılarını kapattı, bölge alev alev
Trump ateşkes kapılarını kapattı, bölge alev alev
22:42
Rusya’nın, ABD’ye “Ukrayna şartıyla“ İran’a istihbarat desteğini kesmeyi teklif ettiği öne sürüldü
Rusya'nın, ABD'ye "Ukrayna şartıyla" İran'a istihbarat desteğini kesmeyi teklif ettiği öne sürüldü
22:30
Fitch: Hürmüz Boğazı 6 ay kapalı kalırsa petrol fiyatları ortalama 120 doları görebilir
Fitch: Hürmüz Boğazı 6 ay kapalı kalırsa petrol fiyatları ortalama 120 doları görebilir
22:07
Ünlü şarkıcıdan veda gibi not: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın
Ünlü şarkıcıdan veda gibi not: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın
22:05
İngiltere, ABD’nin İran’ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi
İngiltere, ABD'nin İran'ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi
21:25
Sakatlıklarla boğuşan Osimhen’e ülkesinde dua desteği
Sakatlıklarla boğuşan Osimhen'e ülkesinde dua desteği
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 05:14:53. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.