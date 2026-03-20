Adana\'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

20.03.2026 08:15  Güncelleme: 08:22
Adana'nın Kozan ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada iki kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Ankara-Osmaniye seferini yapan H.K. (46) yönetimindeki, Kamil Koç firmasına ait 06 CFK 896 plakalı yolcu otobüsü, Kozan ilçesi Arslanlı Mahallesi mevkisinde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 19 kişi, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Kozan, Adana, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 1234 1234:
    bayram sabahı hiç iyi haber olmadı ölenlere allah rahmet eylesin 10 0 Yanıtla
  • As81855655 As81855655:
    kardeşim günah ya.uykusuz yorgun çıkmayın.insanlara yazık. 8 0 Yanıtla
  • çiüçiü çiüçiü:
    kazanın sebebi nedir bilmem ama şöför kardeşlerimiz biraz daha dikkatli olsalar 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şalgam suyu dolu kovaya düşen bebek hayatını kaybetti Şalgam suyu dolu kovaya düşen bebek hayatını kaybetti
7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu İlk sözleri ağlattı 7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu! İlk sözleri ağlattı
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
Sadettin Saran, dünya şampiyonu güreşçi Rıza Kayaalp’ı kaldırıp fırlatmaya çalıştı Sadettin Saran, dünya şampiyonu güreşçi Rıza Kayaalp'ı kaldırıp fırlatmaya çalıştı
1 yaşındaki bebek öldü, altından dram çıktı 1 yaşındaki bebek öldü, altından dram çıktı
Altınları sakladığı yere bakın: Belediye ekipleri seferber oldu Altınları sakladığı yere bakın: Belediye ekipleri seferber oldu

08:49
Antalya’da yangın faciası: 5’i çocuk 6 ölü
Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk 6 ölü
08:46
Tarihin en büyük zammı pompaya yansıdı İşte yeni motorin fiyatları
Tarihin en büyük zammı pompaya yansıdı! İşte yeni motorin fiyatları
08:45
Şampiyonluk gidince delirdiler Kupayı askeri üsse götürüp tehdit ettiler
Şampiyonluk gidince delirdiler! Kupayı askeri üsse götürüp tehdit ettiler
07:44
Mescid-i Aksa’da 59 yıl sonra bir ilk Bayramı zehir eden görüntü
Mescid-i Aksa'da 59 yıl sonra bir ilk! Bayramı zehir eden görüntü
07:33
İstanbul’da facia Bayramın ilk saatlerinde 3 can kaybı
İstanbul'da facia! Bayramın ilk saatlerinde 3 can kaybı
07:28
Savaşta üstünlük el değiştirdi ABD’ye bir günde iki ağır darbe
Savaşta üstünlük el değiştirdi! ABD'ye bir günde iki ağır darbe
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 09:00:24. #7.12#
